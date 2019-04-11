Опубликованы первые РЕЙТИНГИ кандидатов перед вторым туром

11.04.2019 14:48

За кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 71,4% избирателей, которые определились с выбором и точно пойдут голосовать, а за действующего президента Петра Порошенко 28,6% опрошенных украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных Социологической группой "Рейтинг", передает УП.

По словам заместителя директора "Рейтинга" Любомира Мысива, если вычесть тех избирателей, которые не определились и не будут голосовать и смоделировать результаты выборов, то больше всего голосов набирает Зеленский.

"Если бы пришли все избиратели проголосовать, то результат был бы такой: 71,4% проголосовали бы за Владимира Зеленского и 28,6% - за Петра Порошенко", - заявил Мысив.

Отмечается, что, отвечая на вопрос: "За кого из этих кандидатов вы будете голосовать во втором туре выборов президента?", то 51% респондентов ответили, что проголосуют за Зеленского, а 21% - за Порошенко, 18% не определились и 10% сказали , что не будут принимать участие в голосовании.

"Если посмотреть на динамику этой электоральной пары, то мы видим, что электоральный показатель Владимира Зеленского постоянно растет, а рейтинг действующего президента Петра Порошенко по сути остается неизменным и фиксируется на уровне 20%", - сказал Мысив.

По его словам, Зеленский лидирует во всех возрастных группах, даже в самой старшей, относительно региональных особенностей, то он добавил, что больше всего за экс-шоумена планируют голосовать на Востоке и Юге, а также он побеждает в Центре и конкурирует с Порошенко в Западной Украине.

Также сообщается, что 61% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% - Порошенко, а еще 22% - не определились с ответом.

Опрос был проведен с 5 по 10 апреля серез 3 тысяч жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Источник: https://from-ua.com