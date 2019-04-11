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Полторак озвучил условия для прохождения кораблей в Керченском проливе
В настоящее время корабли ВСС Украины не проходят через акваторию Керченского пролива, но в будущем это все-таки произойдет после того, как будет соответствующая готовность к этому, в том числе, благодаря поддержке НАТО.
Как передает replyua.net, об этом на состоявшемся сегодня Киевском форуме по безопасности заявил министр обороны Степан Полторак. Он подчеркнул, что наша страна не может отказаться от прохода кораблей через Керченский пролив, чтобы не лишиться контроля над морем.
«Мы будем проходить через Керченский пролив, поскольку, если мы откажемся от таких проходов, это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря, и от нашей территории, но проходить мы будем. И будем осуществлять тогда, когда мы получим полную готовность наших Военно-морских сил, получим поддержку наших партнеров. Я надеюсь, что безопасный проход будет обеспечен именно так», – сказал Полторак.
Стоит отметить, что на днях в российском Совфеде заявили, что проход украинских кораблей может привести к войне с Россией. Российские политические деятели не исключают нового военного конфликта с Украиной даже при участии НАТО.
Теги: Украина, Донбасс, Керченский пролив, корабли
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