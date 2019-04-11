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С билбордов Порошенко неожиданно исчез Путин – кадры
Вчера ночью, 10 апреля, с билбордов Порошенко, на которых был изображен Путин, российский президент исчез.
Данное фото начали публиковать очевидцы в Сети, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что официальный спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова своеобразно прокомментировала решение избирательного штаба Петра Порошенко разместить в украинских городах бигборды с российским президентом Владимиром Путиным.
Так, отмечается, что 9 апреля в Харькове были замечены билборды, на которых был изображен Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин. Также присутствовала подпись "21 апреля. Решающий выбор!".
Но уже ночью 10 апреля люди начали замечать, что билборды переклеивают и с них исчез Владимир Путин.
Теперь остался только Петр Порошенко и старая подпись.
В штабе Порошенко пока никак не прокомментировали ситуацию. До: После: В социальных сетях разгорелся настоящий скандал после публикации снимков рекламных плакатов с участием президента Петра Порошенко: на билбордах изображены Порошенко, однако вместо Зеленского появился Путин.
Ранее Петр Порошенко высказался о конкуренте во втором туре выборов комике Владимире Зеленском и его намерениях о переговорах с Кремлем.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, реклама, агитация, выборы президента, Порошенко
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