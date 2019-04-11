Скандал со «смертью Зеленского»: появились первые объяснения

11.04.2019 18:56

Сегодня, 11 апреля, сеть подорвал ролик, где кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сбивает грузовик, передает replyua.net.

По предварительным данным, данная работа, может быть актом диверсии со стороны некоторых сотрудников ресурса. Стоить напомнимть, что видео было размещено на Telegram-канале проекта «Европейское будущее Украины», который запустил действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко.



«Еще нет достоверной информации. Это может быть какая-то подстава. Поэтому пока не можем комментировать... Это видео сделал какой-то волонтер, а администратор (занимается каналами в Telegram и Viber. — Ред.) решил его залить», — рассказали Styler представители проекта. В то же время они подчеркнули, что сам глава Украины не имеет никакого отношения к созданию и распространению данного ролика. Напомним, в сети гневно отреагировали на видео, жестка высказавшись в адрес Петра Порошенко.