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Турчинов озвучил ближайшие планы России

11.04.2019 17:02
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Турчинов озвучил ближайшие планы России

Россия готовится к полномасштабной войне в Европе и Украина должна стать первым плацдармом. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Так, глава СНБО добавил:

«Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, полномасштабной континентальной войне в Европе. Первый плацдарм, который они будут пытаться взять, — это наша страна».

Турчинов уточнил, что уже необходимо готовиться к тому, что Россия начнет использовать свой военный потенциал в полномасштабной войне. Он подчеркнул:

«И такой важный фактор безопасности, как сильная украинская армия, сильный сектор безопасности и обороны сегодня является самыми важными факторами защиты мира и безопасности в Европе».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Турчинов
 
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