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Турчинов озвучил ближайшие планы России
Россия готовится к полномасштабной войне в Европе и Украина должна стать первым плацдармом. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Так, глава СНБО добавил:
«Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, полномасштабной континентальной войне в Европе. Первый плацдарм, который они будут пытаться взять, — это наша страна».
Турчинов уточнил, что уже необходимо готовиться к тому, что Россия начнет использовать свой военный потенциал в полномасштабной войне. Он подчеркнул:
«И такой важный фактор безопасности, как сильная украинская армия, сильный сектор безопасности и обороны сегодня является самыми важными факторами защиты мира и безопасности в Европе».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Турчинов
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