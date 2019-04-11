Украинцы начали скупать доллары перед выборами: когда ждать ослабления нацвалюты

11.04.2019 18:00

Украинцы начали скупать доллары перед вторым туром президентских выборов. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт по экономически вопросам Всеволод Степанюк.

«Население Украины научено тем, что каждые выборы сопровождаются нестабильностью гривны и экономики. Естественно, те, кто имеет возможность, начинают покупать доллары. Есть и объективные факторы. Экономика не развивается. Люди это видят, так как на все растут цены. Кроме того, многие украинцы покупают валюту для того, чтобы ухать из страны. Многие закрывают бизнес или перепродают его. Те, кто его продал, как правило, уезжают»,- В. Степанюк.

Эксперт уточнил, что ожидает ослабления нацвалюты уже в мае.

«В мае будет повышен спрос на валюту. Будет ли НБУ это регулировать или даст гривне опуститься, пока сказать сложно. Еще один фактор девальвации, то, что с начала года продавались облигации Минфином госзайма. Они были трех и шести месячные. Уже в мае трехмесячные будут гаситься, что окажет давление на курс»,- резюмировал В. Степанюк.

Источник: https://from-ua.com