Последние новости раздела
- Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях17:32
- На Донбассе погиб десантник-брат Героя Украины Чибинеева16:29
- Ссора Порошенко с Зеленским на 1+1: Пальчевский раскрыл момент которого, никто не знал16:13
- Какой будет погода на Вербное воскресенье и на Пасху: синоптик дал прогноз15:18
- Опубликовано видео с Зеленским и кокаином (ВИДЕО)15:10
- Гройсман спрогнозировал свою судьбу в случае победы Зеленского14:55
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- В Кабмине рассказали, когда украинские корабли пройдут через Керченский пролив09:12
- Штрафы за коммуналку придут уже через неделю: украинцам придется несладко21:43
- Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец21:20
В Госдуме РФ возмущены резолюцией ПАСЕ
11.04.2019 12:00
В Госдуме России возмущены резолюцией, которую вчера приняла ПАСЕ. Об этом заявил вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой.
Он отметил, что данный документ не гарантирует того, что Россия, вернувшись в ПАСЕ, вернет себе все свои законные права.
По его словам, ПАСЕ фактически поставила России ультиматум: вернитесь, «заплатите деньги, иначе мы вас исключим». При этом российский политик подчеркнул, что с Россией нельзя говорить на «подобном языке».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ПАСЕ, Госдума
Читайте также:
- Тайна "дворцового переворота" в России раскрыта: организатор - "Правый сектор"
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
- Россия обвиняет Штаты и считает чужие деньги
- Венгрия призвала ввести наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье
- ЛНР напророчили всплеск «фабрики ужасов»
- В Донецкой области возникли проблемы с мобильной связью
- Подразделения НВФ понесли огромные потери личного состава17:14
- В Донецке местный житель «нечаянно» убил своего приятеля16:49
- На Донбассе погиб десантник-брат Героя Украины Чибинеева16:29
- Военнослужащий прятал патроны в заброшенном доме в Мариуполе15:50
- На пункте пропуска «Новотроицкое» умер мужчина15:34
- В Макеевке – очередной случай падения с недостроя14:35
- Бойцы ВСУ уничтожили БМП противника с двумя членами НВФ13:56
- В районе Широкино боевики взяли в плен бойца ВСУ13:33
- Жители Донецка оценили ресторан, работающий вместо «Тануки»12:51
- Украинская разведка рассказала про фейковые окопы боевиков ДНР-ЛНР12:29
- Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях17:32
- Подразделения НВФ понесли огромные потери личного состава17:14
- В Донецке местный житель «нечаянно» убил своего приятеля16:49
- На Донбассе погиб десантник-брат Героя Украины Чибинеева16:29
- Ссора Порошенко с Зеленским на 1+1: Пальчевский раскрыл момент которого, никто не знал16:13
- Военнослужащий прятал патроны в заброшенном доме в Мариуполе15:50
- На пункте пропуска «Новотроицкое» умер мужчина15:34
- Какой будет погода на Вербное воскресенье и на Пасху: синоптик дал прогноз15:18
- Опубликовано видео с Зеленским и кокаином (ВИДЕО)15:10
- Гройсман спрогнозировал свою судьбу в случае победы Зеленского14:55
- Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях17:32
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле18:37
- Приметы на 11 апреля: что категорически нельзя делать в день святого Марка15:16
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали
- Подразделения НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены 8 бойцов