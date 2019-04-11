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В трех украинских областях бесплатно раздадут тушенку из Госрезерва
Правительство отдаст на социальные нужды 300 тысяч банок говяжьей и свиной тушенки из хранилища Госрезерва. Как передает replyua.net, эту информацию подтвердили в Кабинете министров и отметили, что тушёнку распределят между жителями трёх областей: Черновицкой, Запорожской и Луганской.
Сообщается, что эту тушенку не смогли распродать в прошлом году, и у неё заканчивается срок годности. Мэрия Черновцов, а также Запорожская и Луганская областные администрации будут заниматься погрузкой и разгрузкой тушёнки, а также возьмут на себя все сопроводительные расходы. Однако в Кабмине подчеркивают, что тушенка достанется трём областям совершенно бесплатно. Чтобы реализовать эту программу, Кабинет министров внесет изменения в бюджет на текущий год.
Необходимо заложить 10 млн гривен в качестве дополнительных расходов на пополнение государственных заказов. Отмечается, что Госрезерв 8 раз пытался продать это тушёнку на аукционе в прошлом году, однако ни один из потенциальных покупателей так и не подал заявку.
Ранее армия Украины получила тушенку из Госрезерва.
Теги: Донбасс, продукты, Кабмин
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