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В Украине изменили правила трудоустройства
10 апреля, правительство урегулировало механизм финансирования мероприятий содействия занятости лиц с инвалидностью за счет средств Фонда социальной защиты людей с инвалидностью.
Об этом сообщает "Прямой" канал со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В частности, определено, что суммы административно-хозяйственных санкций и пени за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью могут использоваться для финансирования компенсаций работодателям затрат:
• единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство безработных граждан с инвалидностью, в том числе, которые недостаточно конкурентоспособны на рынке труда;
• на оплату труда за трудоустроенных безработных внутренне перемещенных лиц с инвалидностью (но не выше среднего уровня заработной платы, сложившегося в соответствующем регионе за прошлый месяц);
• на переподготовку и повышение квалификации трудоустроенных безработных внутренне перемещенных лиц с инвалидностью.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, правила, трудоустройство
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