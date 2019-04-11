В Украине изменили правила трудоустройства

11.04.2019 20:45

10 апреля, правительство урегулировало механизм финансирования мероприятий содействия занятости лиц с инвалидностью за счет средств Фонда социальной защиты людей с инвалидностью.

Об этом сообщает "Прямой" канал со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, определено, что суммы административно-хозяйственных санкций и пени за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью могут использоваться для финансирования компенсаций работодателям затрат:

• единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство безработных граждан с инвалидностью, в том числе, которые недостаточно конкурентоспособны на рынке труда;

• на оплату труда за трудоустроенных безработных внутренне перемещенных лиц с инвалидностью (но не выше среднего уровня заработной платы, сложившегося в соответствующем регионе за прошлый месяц);

• на переподготовку и повышение квалификации трудоустроенных безработных внутренне перемещенных лиц с инвалидностью.

Источник: http://kr24.com.ua