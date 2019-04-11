В Украину завезли зараженные помидоры из Турции

11.04.2019 09:00

В Хмельницкой области в грузе с турецкими помидорами обнаружена южноамериканская томатная моль.



Об этом сообщили в пресс-центре Госпродпотребслужбы.



«В апреле 2019 года в Хмельницкой области при проведении фитосанитарного контроля в таможенном посту "Хмельницкий – центральный" в грузе свежих томатов весом 14,95 тонн, который поступил из Турции, был обнаружен карантинный организм – южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Meyr.)», – говорится в сообщении.



Зараженный груз уже вернули в страну-экспортер.



С целью недопущения подобных случаев в страну-экспортер – Турции – пришлют нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.



К слову это уже не первый случай попыток завезти в Украину зараженные турецкие овощи.

Источник: https://zi.dn.ua