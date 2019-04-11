Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Водитель маршрутки избил пассажира, допустившего ошибку. ВИДЕО

11.04.2019 16:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Водитель маршрутки избил пассажира, допустившего ошибку. ВИДЕО

В Мелитополе Запорожской области водитель маршрутки избил пассажира за то, что он по ошибке проехал остановку, не заплатив. Об этом в четверг, 11 апреля, пишут Факты, передает Корреспондент.

Инцидент произошел 10 апреля на остановке Детсад. В одно из маршрутных такси вошли мужчина с женщиной, но на следующей остановке вышли, сказав, что перепутали номер маршрута.

Водитель транспортного средства попытался остановить "зайцев". Для этого он остановил маршрутку, выбежал из машины и ударил мужчину, а затем повалил его на пол.

Возмущенные пассажиры пытались не допустить самоуправства, однако на их слова водитель не отреагировал.

Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, пассажиры, избиение, маршрутка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх