Выборы президента: Зеленский отказался от дебатов 14 апреля

11.04.2019 15:46

Глава фракции БПП Артур Герасимов сообщил, что дебаты между Порошенко и Зеленским не пройдут на НСК «Олимпийский» 14 апреля в привычном формате.

По его словам, действующий президент Украины примет участие в дебатах на НСК «Олимпийский» 14 апреля в 14:14.

«К сожалению, сегодня мы услышали от команды Владимира Зеленского, что он не готов, или не хочет участвовать в дебатах», — сказал в интервью Герасимов.

Источник: https://donpress.com