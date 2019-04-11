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Выборы президента: Зеленский отказался от дебатов 14 апреля

11.04.2019 15:46
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Выборы президента: Зеленский отказался от дебатов 14 апреля

Глава фракции БПП Артур Герасимов сообщил, что дебаты между Порошенко и Зеленским не пройдут на НСК «Олимпийский» 14 апреля в привычном формате.

По его словам, действующий президент Украины примет участие в дебатах на НСК «Олимпийский» 14 апреля в 14:14.

«К сожалению, сегодня мы услышали от команды Владимира Зеленского, что он не готов, или не хочет участвовать в дебатах», — сказал в интервью Герасимов.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, дебаты
 
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