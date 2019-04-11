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Выборы президента: Зеленский предлагает новый формат дебатов

11.04.2019 14:00
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Выборы президента: Зеленский предлагает новый формат дебатов

Глава избирательного штаба Зеленского Иван Баканов заявил, что в штабе кандидата рассматривают вариант проведения дебатов с Петром Порошенко в формате телемоста из студии Национальной общественной телерадиокомпании и НСК «Олимпийский».

«Мы предлагаем провести телемост, если Петр Алексеевич будет на Общественном, а мы будем на НСК „Олимпийский“. Пожалуйста, можно соединить картинки и продебатировать друг с другом в прямом эфире», — сказал Баканов.

По мнению главы штаба Зеленского, дебаты в студии — это «пережиток советского прошлого», а на"Олимпийском «более открытая атмосфера».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, дебаты
 
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