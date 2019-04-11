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Выборы в в Украине: появились результаты соцопроса перед вторым туром

11.04.2019 09:46
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Выборы в в Украине: появились результаты соцопроса перед вторым туром

Социолог из КМИС рассказал о новых данных электоральных предпочтений перед вторым туром выборов президента

Гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто на своей странице в Фейсбуке рассказал об обновленных данных электоральных предпочтений украинцев, передает Политека.

По словам социолога, Владимир Зеленский, который в первом туре президентских выборов оторвался от действующего президента Украины Петра Порошенко на 15%, во втором туре может только нарастить свое преимущество – даже до 20%.

Как сообщил Паниотто, это стало известно в результате телефонного опроса респондентов. Не известно, будут ли заказчики данного исследования публиковать всю информацию, однако то, что избиратели отдают предпочтение Владимиру Зеленскому с разрывом 40 на 20, социолог имеет возможность сообщить широкому кругу.

Напомним, украинские социологи рассказали, кто голосовал за кандидата в президенты Владимира Зеленского в первом туре избирательной гонки

Так, утверждает заместитель директора Центра Разумкова Михаил Мищенко, на выобрах 31 марта приняли участие 40% всех избирателей в возрасте 18-29 лет, 65% — 30-39 лет, 71% — 40-49 лет, 73% — 50-59 лет и 70% — от 60 лет.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Порошенко
 
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