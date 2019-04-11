Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция

11.04.2019 20:16

После того как в сети появился ролик, на котором Зеленского сбила фура, у кандидата в президенты заявили о необходимости усиления охраны

Об этом заявили в пресс-службе команды Владимира Зеленского. По словам его соратников, они намерены порекомендовать кандидату в президенты усилить его охрану после опубликованного в сети ролика, на котором лидера «Квартал 95» сбивает фура.

Кроме того, скандальное видео прокомментировали в пресс-службе Нацполиции. Правоохранители пообещали проверить наличие угрозы жизни или здоровью Владимира Зеленского.

«По результатам мониторинга социальных сетей, Национальной полицией выявлены факты распространения видеоролика, в котором одного из кандидатов на пост президента Украины якобы сбивает грузовик», — отметили в полиции.

Правоохранители также отреагировали на призыв штаба Зеленского усилить охрану кандидата в президенты. По данному факту Главным следственным управлением Нацполиции открыто уголовное производство по статье ст. 346 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

В данный момент полицейские занимаются поиском лиц, причастных к заказу и изготовлению скандального ролика.

Стоит отметить, что сейчас у Владимира Зеленского уже есть личная охрана. Ранее СМИ неоднократно замечали его в компании трех телохранителей. В частности, они сопровождали кандидата в президенты во время сдачи анализов в лаборатории Eurolab.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сети появилось видео, на котором фура сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Как сообщается на официальном сайте команды Зеленского, видео было опубликовано вечером 10 апреля на Telegram-канале, связанном с президентом Петром Порошенко

Отмечается, что видео было смонтировано на основе рекламного ролика кандидата Зе, который вышел в этот же день утром.

Также у Зеленского рассказывают, что 7 апреля на официальной Facebook-странице президента вышло обращение, где он объясняет избирателям о том, что он все понял, осознал и теперь изменится. В данном видео гарант призывает присоединяться к нему, а на ролике и в описании к публикации есть ссылка на сайт euua.org.

После регистрации на сайте мгновенно приходит СМС, что содержит ссылки на Telegram и Viber-каналы.

«В указанном Telegram-канале и появилось данное видео. Не понятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или может он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после…», — говорится в сообщении.

Источник: https://politeka.net