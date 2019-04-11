- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- В Кабмине рассказали, когда украинские корабли пройдут через Керченский пролив09:12
- Штрафы за коммуналку придут уже через неделю: украинцам придется несладко21:43
- Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец21:20
- В НАТО утвердили пакет помощи Украине21:06
- В Украине изменили правила трудоустройства20:45
- Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ20:30
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция20:16
- Украинцам перестали выдавать биометрические паспорта: названа причина19:48
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
После того как в сети появился ролик, на котором Зеленского сбила фура, у кандидата в президенты заявили о необходимости усиления охраны
Об этом заявили в пресс-службе команды Владимира Зеленского. По словам его соратников, они намерены порекомендовать кандидату в президенты усилить его охрану после опубликованного в сети ролика, на котором лидера «Квартал 95» сбивает фура.
Кроме того, скандальное видео прокомментировали в пресс-службе Нацполиции. Правоохранители пообещали проверить наличие угрозы жизни или здоровью Владимира Зеленского.
«По результатам мониторинга социальных сетей, Национальной полицией выявлены факты распространения видеоролика, в котором одного из кандидатов на пост президента Украины якобы сбивает грузовик», — отметили в полиции.
Правоохранители также отреагировали на призыв штаба Зеленского усилить охрану кандидата в президенты. По данному факту Главным следственным управлением Нацполиции открыто уголовное производство по статье ст. 346 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.
В данный момент полицейские занимаются поиском лиц, причастных к заказу и изготовлению скандального ролика.
Стоит отметить, что сейчас у Владимира Зеленского уже есть личная охрана. Ранее СМИ неоднократно замечали его в компании трех телохранителей. В частности, они сопровождали кандидата в президенты во время сдачи анализов в лаборатории Eurolab.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сети появилось видео, на котором фура сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Как сообщается на официальном сайте команды Зеленского, видео было опубликовано вечером 10 апреля на Telegram-канале, связанном с президентом Петром Порошенко
Отмечается, что видео было смонтировано на основе рекламного ролика кандидата Зе, который вышел в этот же день утром.
Также у Зеленского рассказывают, что 7 апреля на официальной Facebook-странице президента вышло обращение, где он объясняет избирателям о том, что он все понял, осознал и теперь изменится. В данном видео гарант призывает присоединяться к нему, а на ролике и в описании к публикации есть ссылка на сайт euua.org.
После регистрации на сайте мгновенно приходит СМС, что содержит ссылки на Telegram и Viber-каналы.
«В указанном Telegram-канале и появилось данное видео. Не понятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или может он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после…», — говорится в сообщении.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, скандал, Владимир Зеленский, выборы президента, фура, Нацполиция
- У Зеленского озвучили шаги, которые будут сделаны после победы на выборах
- Послы стран ЕС провели тайную встречу с Зеленским: комик поразил западных дипломатов тревожной деталью
- Эксперт: у меня плохие новости для Зеленского
- «Это в любом случае мое решение»: Зеленский впервые прокомментировал свой президентский рейтинг
- Штаб Зеленского увеличивает количество наблюдателей во втором туре президентских выборов
- У Зеленского назвали главную проблему Украины: без решения этого вопроса, страна не выйдет из кризиса
- Бойцы ВСУ уничтожили БМП противника с двумя членами НВФ13:56
- В районе Широкино боевики взяли в плен бойца ВСУ13:33
- Жители Донецка оценили ресторан, работающий вместо «Тануки»12:51
- Украинская разведка рассказала про фейковые окопы боевиков ДНР-ЛНР12:29
- В Горловке массово сокращают медработников12:11
- Юг Донецкой области сотрясали взрывы11:52
- Украинская армия понесла новые потери, ликвидировав большое число боевиков11:28
- Мы нищие: В Донецке местные жители обсуждают цены на машины и зарплаты11:09
- Через КПП «Гуково» из «ЛНР» идут поезда с неизвестными грузами10:48
- Появились снятые с воздуха кадры точного удара по российским оккупантам на Донбассе. ВИДЕО10:31
- Бойцы ВСУ уничтожили БМП противника с двумя членами НВФ13:56
- В районе Широкино боевики взяли в плен бойца ВСУ13:33
- Жители Донецка оценили ресторан, работающий вместо «Тануки»12:51
- Украинская разведка рассказала про фейковые окопы боевиков ДНР-ЛНР12:29
- В Горловке массово сокращают медработников12:11
- Юг Донецкой области сотрясали взрывы11:52
- Украинская армия понесла новые потери, ликвидировав большое число боевиков11:28
- Зеленский и Порошенко поссорились в прямом эфире канала "1+1" (ВИДЕО)11:20
- Мы нищие: В Донецке местные жители обсуждают цены на машины и зарплаты11:09
- Через КПП «Гуково» из «ЛНР» идут поезда с неизвестными грузами10:48
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле18:37
- Приметы на 11 апреля: что категорически нельзя делать в день святого Марка15:16
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов