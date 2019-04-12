Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

ЧП в харьковском поезде: пассажиров госпитализировали с ножевыми ранениями

12.04.2019 19:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ЧП в харьковском поезде: пассажиров госпитализировали с ножевыми ранениями

В пассажирском поезед Харьков-Херсон подрались двое пассажиров, оба госпитализированы с ножевыми ранениями. Об этом сообщает корреспондент LB.ua со ссылкой источник в правоохранительных органах.
Один из пассажиров получил ножевое ранение в шею, другой - в область живота. Начальник поезда вызвал полицию и медиков, пострадавших сняли с поезда на станции Березенговатая. Правоохранители сообщили, что правовая квалификация происшедшего еще не определена.
Других пострадавших в драке нет. О тяжести травм на данный момент не сообщается.
Местное издание Харьков Тудей сообщает, что драка началась из-за того, что один из пассажиров якобы пытался украсть телефон у другого, который спал. Инцидент произошел около 18:30.
"Начальник поезда Анатолий Жегет немедленно пустил клич по вагонам о поиске медиков среди пассажиров и на помощь отозвались два специалиста, которые оказали первую помощь участникам конфликта. У пассажира с пробитой шеей открылось сильное кровотечение. Медики остановили его до прибытия скорой помощи. И это только благодаря тому, что поездная бригада среагировала быстро. Медик, оказавшая помощь, сказала, что если бы вовремя не остановили, мог до Березенговатой просто истечь кровью", - пишет издание.



Теги: Донбасс, Харьков, пассажиры, поезд, нож, госпитализация, ранения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх