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Гройсман спрогнозировал свою судьбу в случае победы Зеленского
12.04.2019 14:55
В случае победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах премьер-министр Владимир Гройсман не намерен добровольно идти в отставку. Об этом глава правительства заявил журналистам, сообщают Вести.
В частности, Гройсман отметил, что не собирается уходить в отставку до парламентских выборов осенью 2019 года. "Выборы президента – не повод для отставки премьера… Думаю, мы будем работать до октября", – заявил премьер.
Он также добавил, что готов к возможной замене части министров по президентской квоте. При этом Гройсман предложил дождаться официальных результатов второго тура, а не руководствоваться свежими рейтингами.
Теги: Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, победа, Гройсман
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