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Какой будет погода на Вербное воскресенье и на Пасху: синоптик дал прогноз
Вербное воскресенье в Украине будет прохладным и ветреным, а на Пасху ожидается тёплая погода. Как передает replyua.net, такой прогноз прозвучал от народного синоптика Леонида Горбаня. Он рассказал, что в ближайшие дни в Украине начнутся заморозки, но они захватят не всю страну. В вербное воскресенье в Украине ожидается понижение температуры, которое будет сопровождаться сильным ветром.
«Будет понижение температур до 9-11 градусов тепла. И, что характерно, просчитывается восточный ветер – так называемый суховей. Будет больше жаркого сухого ветра, нежели дождливого западного», - рассказал синоптик.
Кроме того, Горбань отметил, что в Вербное воскресенье ветер может высушить поверхностный слой земли в южных и восточных регионах, что негативно скажется на урожае в этом году. А вот 28 апреля, на Пасху, погода будет вполне комфортной, и температура воздуха составит от 21 до 23 градусов тепла. Впрочем, Горбань добавил, что обычно после Пасхи бывает три волны похолодания.
Примерно через 9 дней после Пасхи волна похолодания будет самой сильной, и она захватит половину украинских областей. Синоптик не исключил, что ближе к вечеру 28 апреля во многих регионах пройдут дожди, также осадки возможны и 29 апреля.
Теги: Донбасс, Пасха, Вербное воскресенье, прогноз погоды
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