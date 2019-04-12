Ссора Порошенко с Зеленским на 1+1: Пальчевский раскрыл момент которого, никто не знал

12.04.2019 16:13

Бизнесмен и блогер Андрей Пальчевский рассказал подробности визита Петра Порошенко на эфир канала 1+1.

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своих страницах в соцсетях, пишет Политека.

«Выяснилась вчера маленькая деталь: президента Порошенко вчера на программу 1+1 вчера никто не приглашал. Вы можете себе представить? Он туда приехал, добиваясь на входе разрешения войти. Это как надо унизить должность президента. Я не говорю о перепалках с людьми, которые стоят рядом», — заявил он.

При этом он отметил, что шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался общаться с действующим президентом.

«Зеленский бросил трубку. Хорошо он поступил или нет. А грузовиком проезжать по Зеленскому, кто придумал? А придумать всю эту историю с наркоманией и привести Манжосова, которого ждали, что он скажет: Вот квартальцы и их лидер – наркоманы. А не сказал», — добавил Пальчевский.

Напомним, в МВД сделали серьезное заявление относительно дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК «Олимпийский»

В частности, его сделал представитель МВД Артем Шевченко в комментарии журналистам.

Шевченко отметил, что ведомство планирует привлечь огромное количество правоохранителей в случае, если дебаты между шоуменом Владимиром Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко действительно состоятся на НСК «Олимпийский».

Кроме этого, он призвал украинцев, которые хотят посетить это мероприятие, не нести с собой оружие на стадион.