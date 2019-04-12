Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях

12.04.2019 17:32

В Украине более 3 млн взрослых людей живут не по месту регистрации. Обычно такие граждане переезжают в другие города, арендуют квартиры и не регистрируются по новому месту жительства. С одной стороны, институт прописки постепенно отходит в прошлое, но с другой - существуют десятки административных услуг, которые нельзя получить просто по месту жительства. Это существенно усложняет жизнь и способствует коррупции. Сайт "Сегодня" разобрался, как работает система регистрации места жительства в Украине, зачем нужна и доступ к каким услугам дает.

Употреблять термин "прописка" сейчас некорректно, т. к. ее в Украине не существует. Еще в 2001 г. в стране избавились от системы прописки и заменили ее регистрацией места жительства. Однако смена названия не изменила сути. Украинцы, которые живут не там, где зарегистрированы, сталкиваются со множеством трудностей, начиная с того, что не могут отдать детей в школы и детские сады, и заканчивая оформлением субсидий и пенсий.

Уже давно речь идет о том, чтобы начать реформу регистрации места проживания, а в начале марта активисты в Киеве даже выходили на массовый митинг за отмену прописки. Митингующие заявляли, что украинцы должны регистрироваться там, где они фактически живут, а не там, где у них есть имущество. Т.е. прописка должна стать чисто декларативной, а не обязательным фактором, который обеспечивает доступ к необходимым админуслугам.

Во время презентации результатов первого общенационального социологического исследования "Граждане Украины, которые проживают не по месту регистрации: их количество и проблемы" эксперты отметили, что отменить прописку в стране нельзя, но вот реформировать – необходимо.

"Регистрация места жительства – это не об административной услуге, где ты просто регистрируешься, либо снимаешься с регистрации. Это о целой инфраструктуре подсистем, которые привязывают человека в получении государственных услуг к регистрации места жительства. Отменить просто ту прописку, которая до сих пор живет в нашей стране, невозможно. Но нам нужно понять, какая модель будет нам нужна, чтобы она была и человекоориентированной, и помогала государству понять, сколько и где людей живет, чтобы справедливо рассчитать ресурсы", – заявила Людмила Янкина, правозащитница, руководитель проекта "Свобода передвижения для каждого: реформа системы регистрации места проживания в Украине", Центр прав человека ZMINA.

Эксперты уверены, что система, которая существует в Украине сейчас – рудимент из советских времен, без которого, тем не менее, сложно обойтись. Адвокат АО "Артиус" Инна Власенко, пояснила в комментарии "Сегодня", что, в первую очередь, институт прописки имеет значение для государственного планирования и управления территориями – например, планирование количества детсадов, школ, больниц, для поддержания правопорядка на определенной территории.

"Что касается реализации гражданами некоторых своих прав, то такие не всегда зависят от прописки. Если говорить о жилищных правах, то, с юридической точки зрения, прописка в квартире дает право только на проживание в ней лица, место жительства которого зарегистрировано в данной квартире. Право собственности на такую ​​квартиру прописка не подтверждает, последнее подтверждается только правоустанавливающими документами", – отметила Инна Власенко.

В больницах сейчас можно обслуживаться и не по месту прописки. Достаточно написать заявление на обслуживание и обзавестись картой. А сами медучреждения не могут отказать в обслуживании тем, кто обратился не по месту регистрации.

Отдать ребенка в школу и сад тоже можно по месту жительства, только не стоит забывать, что сейчас действует приоритет для тех, у кого есть регистрация. А уже после того, как будут зачислены все дети с пропиской в районе учебного заведения, начнется зачисление остальных.

"Особое внимание на прописку обращают при приеме на работу, поскольку работники допускаются к материальным ценностям, банковской тайне, конфиденциальной информации. Прописка имеет значение при рассмотрении споров судебными органами, поскольку независимо от статуса стороны (истец, ответчик, третье лицо, свидетель), судебную повестку суд будет направлять по зарегистрированному адресу места жительства. Если к вам подадут иск, суд посылает повестки по адресу регистрации. Так что если не проживаете по адресу регистрации, то можно и не узнать, что рассматривается судебное дело с вами", – поясняет Власенко.

Не стоит забывать, что регистрация места жительства имеет большое влияние также и на избирательный процесс. Ведь прописка необходима для контролирующих органов, для определения списков избирателей, создания избирательных участков и т.д.

Данные исследования, которое проводили в аналитическом центре CEDOS, свидетельствуют о более низком уровне избирательной активности среди лиц, проживающих не по месту регистрации. Так, 45% респондентов участвовали в местных выборах в тех населенных пунктах, где зарегистрированы, но фактически не проживают. В то же время только 3% опрошенных голосовали на парламентских выборах 2014 г., воспользовавшись механизмом временного изменения места голосования. Ранее мы уже писали, как могут проголосовать люди, живущие не по прописке.

"На местных выборах люди могут голосовать только в тех населенных пунктах, где они зарегистрированы. Когда мы видим 45% людей, которые не живут по месту регистрации проголосовали на местных выборах, это означает, что они выбирали представителей власти для того населенного пункта, где они, фактически, не живут", – отмечает исследовательница аналитического центра CEDOS Александра Слободян.

Тем временем украинцы стоят в огромных очередях, чтобы сменить место голосования ко второму туру президентских выборов:

Напомним, что необходимость прописки заставляет мужчин повозиться и с военным учетом. Здесь есть два важных аспекта. Во-первых, все повестки о призыве в армию будут приходить по месту прописки. А во-вторых, если вы стоите на военном учете в каком-то определенном военкомате, то при смене места регистрации вам будет необходимо ехать в военкомат с заявлением о регистрации на новом месте. В том военкомате вас снимут с военного учета, а следом нужно ехать в военкомат по новому месту жительства и заново становиться на учет.

Регистрация места жительства осталась важной для доступа украинцев к различным услугам. 21% людей, которые живут не по месту регистрации, считают, что из-за этого их права значительно ограничены. Тем не менее, многие не спешат регистрироваться или же просто не имеют такой возможности.

Сколько украинцев живет не по месту регистрации

Сейчас не по месту регистрации живет около 3,3 млн украинцев, что составляет 12% населения. Такие результаты представила исследовательница аналитического центра CEDOS Александра Слободян.

"На основе результатов общенационального опроса мы смогли оценить количество лиц, проживающих в Украине не по месту регистрации, примерно в 3,3 миллиона человек, что составляет около 12% населения. Эта оценка касается только взрослого населения. У нас есть основания считать, что она минимальна. Более точные данные можно получить только после проведения переписи населения", – говорит Александра Слободян.

В то же время, в Украине есть 0,9 млн детей, которые живут не по месту регистрации, 0,7 млн взрослых, которые живут вообще без регистрации, 1,5 млн внутренне перемещенных лиц и 0,4 млн иностранцев.

Эксперты поясняют, что проблема с пропиской становится общенациональной и провоцирует коррупцию. По данным исследования, около четверти респондентов, проживающих не по месту регистрации, ответили, что именно по этой причине были вынуждены делать определенные неформальные доплаты врачам и оплачивать благотворительные взносы в фонды поликлиник. Почти такое же количество опрошенных сообщили, что стараются не обращаться в больницы.

"За последние два года 72% опрошенных граждан взрослого возраста обращались в государственные поликлиники, чтобы получить определенные услуги, которые большинство из них получили. Услуги не получили лишь 2% лиц, проживающих по месту регистрации, и 3% из тех, кто проживает не по месту регистрации. Однако лица, проживающие не по месту регистрации, чаще делали определенные неформальные доплаты и благотворительные взносы за получение услуг", – уточнила Слободян.

К слову, не по месту регистрации живет в основном молодежь. Так, 17% людей, которые живут не по месту регистрации – это украинцы в возрасте от 18 до 24 лет, 19% – люди от 25 до 34 лет. А вот, например, люди в возрасте от 55 до 64 лет составляют только 6% тех, кто живет не по месту прописки.

77% людей, которые не живут по месту регистрации, не чувствуют потребности в этой самой регистрации. В Украине также есть большой пласт тех, кто снимает квартиры и не имеет своего собственного жилья. Чтобы зарегистрироваться, им нужно предъявить какие-то доказательства о том, что они живут на той или иной съемной квартире. Для этого им нужно принести договор об аренде или же получить согласие от собственника жилья. Но с этим много проблем, ведь собственники квартиры попросту не согласятся регистрировать у себя всех квартирантов.

"Население часто связывает право собственности на жилье и регистрацию места жительства. Яркой иллюстрацией того, что этот стереотип до сих пор жив, стал ответ на вопрос о том, зарегистрируете ли вы арендаторов в собственном жилье. 95% всего населения ответили, что они бы не зарегистрировали арендатора в своем жилье", – подытожила Слободян.

Евгений Рияко, адвокат, управляющий партнер Юридической компании "RIYAKO&PARTNERS", в комментарии "Сегодня" говорит, что прописывая у себя квартирантов, арендодатели в будущем могут столкнуться со многими проблемами.

"В нашей правовой системе есть такое понятие как право пользования жилым помещением, которое, в том числе, возникает с момента регистрации места проживания лица в конкретном жилье. На практике такая система искажает реальные отношения, которые складываются в обществе. Особенно, если собственник квартиры, например, "помог" знакомому или арендаторам с регистрацией. В последующем они выехали и не снялись с регистрации или наоборот живут без согласия собственника и не собираются выселяться. Решение такой проблемы лежит в многолетней судебной плоскости и не всегда может закончиться позитивно для собственника", – пояснил эксперт.

В европейских странах граждане подают информацию о своем месте жительства, по которому им будут присылать почту, счета и т.д. В Украине же обсуждают подходы к реформированию института регистрации места жительства.

"Уже десять лет подряд все говорят о важности реформы в этой сфере. Что же всех беспокоит? Ответ простой: Украина – цивилизованная проевропейская страна, которая понимает, что такое сервис, в том числе сервис в отношениях гражданин-государство. Общество требует конкретики в понимании регистрации места проживания и его значения. С одной стороны, каждый из нас понимает, что должен быть официальный канал связи между человеком и государством, в котором он проживает. Это нужно для ряда обязательных функций, связанных с тем, что государство знает, куда вам посылать корреспонденцию. Не более того. Это касается направления требований по уплате налогов, судебных повесток, писем из банка и тому подобных извещений", – говорит Рияко.

В Верховной Раде сейчас зарегистрирован законопроект 9218 "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине". Законопроект предусматривает, что, для регистрации или снятия с регистрации будет подаваться только заявление-декларация, которое даже можно будет подать онлайн. А внесение отметок в паспорт о месте проживания будет необязательным и будет осуществляться только по желанию лица.

Вместе с тем, законопроект предлагает ввести новые штрафы. Инспекторам органов регистрации разрешат выборочно наведываться домой к заявителям, чтобы проверить поданную информацию. Если обнаружат, что человек подал ложные сведения при регистрации, прописка аннулируется, а человека привлекают к административной ответственности — штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов – 1700−3400 гривен.