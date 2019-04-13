Медведчук продолжит вести переговоры по освобождению украинских моряков

13.04.2019 15:11

Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук намерен продолжать вести переговоры по освобождению украинских моряков, удерживаемых в РФ.

Об этом он написал в Твиттере, передает donpress.com.

«Переговоры по освобождению украинских моряков как глава политсовета по поручению нашей партии веду и буду вести я. Мы будем продолжать реализацию мирного плана. И пусть люди, граждане Украины, увидят, кто чем занимается, кто чего может достичь и кто что предлагает», — написал Медведук.