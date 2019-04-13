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Украинцев массово лишили выплат по больничным: цифра зашкаливает
Долг в 1,6 млрд грн по выплате больничных имеет фонд социального страхования, который задерживает их по несколько недель. Более того, этой осенью выплаты могут и вовсе прекратиться. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Политека.
«На сегодняшний день задолженность Фонда с выплатой только пособия по временной нетрудоспособности составляет 1,6 млрд грн , при этом срок задержания составляет 27 календарных дней. Кроме того, как мне стало известно, угроза , что в сентябре страховые выплаты могут совсем прекратиться «, — говорит Денисова.
Как пояснила Омбудсмен, по информации директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Сергея Нестерова, задолженность по выплате застрахованным лицам материального обеспечения возникла в связи с принятием дефицитного бюджета Фонда на 2019 год. Поводом для разговора с чиновником, по ее словам, стали многочисленные обращения граждан по значительной задержки оплаты больничных.
Теги: Украина, Донбасс, больничный, выплаты
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