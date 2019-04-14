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Что Зеленский будет делать с Донбассом и НАТО: в штабе лидера "Квартала" озвучили четкую позицию
В штабе Владимира Зеленского заявили, что провести демократические выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса сейчас невозможно.
Об этом рассказал представитель штаба шоумена Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, передает Знай.
Кроме того, Разумков отметил, что, несмотря на несовершенство Минского процесса, такой формат вполне приемлем.
"Что касается войны на востоке и Минских соглашений, действительно, "Минск" — не идеальный, с ним много вопросов, и в течение многих месяцев этот вопрос буксует, но, к сожалению, никто не может предложить другой альтернативы. До Минского процесса привязаны все эти санкции, которые сегодня действуют в отношении Российской Федерации, и поменять весь этот процесс будет очень трудно", - сказал он.
По его словам, единственным путем решения конфликта на Донбассе являются совместные действия Украины и международных партнеров, в первую очередь дипломатическим путем. Также Разумков заявил, что возвращение оккупированных территорий Донбасса и Крыма должно происходить исключительно на условиях Украины.
Что касается европейской и евроатлантической интеграции Украины, то, по словам представителя штаба Зеленского, "цивилизационный выбор страны был сделан давно".
"Он был подтвержден в 2014 году, гибелью людей на Майдане во время Революции Достоинства, он подтверждается тем, что украинская армия отстаивает наш суверенитет на востоке страны, но это еще тяжелый путь, который нам предстоит пройти", — сказал Разумков.
Представитель штаба Владимира Зеленского подчеркнул, что важно двигаться в сторону НАТО и в дальнейшем.
"Если мы говорим об интеграции в Североатлантический альянс — да, это действительно важно и, к сожалению или к счастью, другой альтернативы движения Украины в этом направлении нет", — добавил он.
Теги: Донбасс, Крым, Владимир Зеленский, НАТО, позиции
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