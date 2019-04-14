Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Дебаты не нужны: Белковский озвучил результат выборов в Украине

14.04.2019 15:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дебаты не нужны: Белковский озвучил результат выборов в Украине

Российский политолог Станислав Белковский считает, что дебаты между кандидатами в президенты Украины — шоумена Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко — не повлияют на результаты выборов. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», обсуждая перепалку между кандидатами в эфире телеканала «1+1», пишет ДонПресс.
Белковский подчеркнул, что «предмета дебатов нет и все уже решено».
«Принципиальная разница в том, что „дебаты состоятся тогда, когда хочу я“. И Владимир Александрович Зеленский прекрасно понимает, что эту позицию надо выдерживать, потому что он уже выиграл выборы, уже 60 на 30 сделано. Порошенко является проигравшей стороной. …Сами дебаты не нужны», -уверен Белковский



Теги: Украина, Донбасс, выборы, Владимир Зеленский, дебаты, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх