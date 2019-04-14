«Я прошу людей перестать смотреть этот бред»: Усик обратился к украинцам из-за дебатов

14.04.2019 14:41

Украинский боксер, чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик обратился к украинцам с просьбой не поддаваться влиянии телеиндустрии. Об этом заявил Усик во время прямой трансляции в инстаграме, пишет ДонПресс.

«За последний месяц бой Ломаченко — Кролла это лучшее, что можно было посмотреть по телевизору. Потому что по телевизору сейчас показывают одну жесть. Хоть я и не смотрю его, но на базе, где тренируюсь, я постоянно слышу разговоры. Люди общаются о том, что показывают по телевизору — про дебаты. Тот сказал то. Тот обозвал того. Люди! Мы сходим с ума! Что происходит? Мы обзываем друг друга! Мы обвиняем друг друга! Мы врем друг другу и все остальное. Кто-то хочет что-то менять, кто-то не хочет менять. Люди! Все зависит только от вас! Если вы что-то хотите изменить в своей жизни, просто берете и меняете», — заявил боксер.

Александр призвал людей не смотреть телевизор и меньше поддаваться влиянию пропаганды.

«Я прошу людей перестать смотреть этот бред, который нам показывают. Который мы смотрим, и который мы додумываем. Серьезно, это жесть. Перестаньте смотреть этот ящик, который достает оставшиеся мозги из нашей головы и превращает их в непонятную субстанцию, непригодную к использованию в будущем. Тот, кто решил себе что-то в жизни, должен просто это делать молча, никого не призывая или принуждая к чему-то», — подытожил Усик.