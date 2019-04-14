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Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
Действующий президент Петр Порошенко проиграл своему оппоненту Владимиру Зеленскому, приняв его правила игры.
Такое мнение выразил медиаэксперт, политтехнолог Алексей Ковжун, пишет from-ua.
"Когда ты принимаешь навязанные правила игры, ты проиграл заранее. Если вам предложат побоксировать с Кличко, вы, наверное, откажетесь. Я так точно откажусь. Играть с ним в морской бой? Может быть, я не знаю, как он играет в морской бой, но это все же не его территория", - убежден эксперт.
По его словам, стадион и вся эта история – это на 100% территория Зеленского, территория шоу.
"Это не территория ораторов, это не территория предметной дискуссии. Более того, у стадионного шоу есть свои законы: аплодисменты, рев трибун, динамики, действующие лица видны с трибун очень маленького размера… Rolling Stones отлично себя чувствуют на стадионе, но вообще многие рок и поп-группы избегают стадионов, потому что это очень сложная площадка и это уж точно не площадка для дискуссий", - считает Ковжун.
Политтехнолог предположил, что у Порошенко плохие советчики, которые толкают его на опрометчивые шаги в этом батле кандидатов.
"У меня ощущение, что ему просто советуют плохо. Когда у тебя разрыв в два раза, нужно что-то менять не в месте или способе ведения дискуссии, а нужно, прям, менять, менять. Нужно взять и что-нибудь сделать. Ведь чем отличается действующий президент от претендента? Претендент может только обещать, а действующий президент может делать. Например, если пофантазировать: мы просыпаемся утром и выясняем, что по стране прокатилась волна репрессий, и целая куча людей, о которых говорит пресса, гражданское общество, волонтеры и патриоты, вдруг были сняты с должностей и оказались под следствием. Я вот жду выполнения обещаний, которые он дал участникам инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк"", - подытожил эксперт.
Теги: Донбасс, прогноз, Владимир Зеленский, ловушка, Порошенко
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