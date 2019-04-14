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Правительство прорабатывает возможность выплаты «13-й пенсии»
Правительство Украины начало работу над реализацией инициативы по выплате «13-й пенсии». Ее будут получать люди, у которых большой страховой стаж, но маленькая пенсия.
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.
Как сказал Розенко, существуют все возможности уже в этом году осуществить инициативу Президента, которая состоит в том, чтобы ту единовременную выплату, которую получили пенсионеры в марте и еще получат в апреле, сделать постоянной.
«Это может быть в виде "13-й пенсии" в конце года. Ее будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию», – пояснил вице-премьер.
Напомним, что тем пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж и чей размер пенсии не превышает 1669,20 гривень, решили выплатить единовременно 2410,17 грн – по 1205,09 грн в марте и в апреле.
Источник: zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, стаж, выплаты, пенсии
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