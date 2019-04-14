Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в этот день

14.04.2019 11:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в этот день

14 апреля католические христиане отмечают Вербное воскресенье. Это большой церковный праздник,во время которого действует целый ряд правил и запретов.

Чтобы нашим читателям было проще разобраться в традициях этого дня, "Апостроф.Лайм"собрал все указания и рекомендации на Вербное воскресенье в одном материале.

Вербное воскресенье также известно как Вход Господень в Иерусалим. Этот праздник является переходящим, он не имеет фиксированной даты, так как зависит от дня празднования Пасхи и отмечается ровно за неделю до празднования Воскресения Христова.

В этот день верующим обязательно нужно сходить в церковь. Как и в другие дни поста, не разрешается употреблять алкогольные напитки и есть жирную и прочую не постную пищу. Разрешена рыба, но на тяжелые блюда лучше не набрасываться. Также, по церковным традициям, в такой большой праздник стоит воздержаться от работы, как офисной, так и всякой домашней. Исключением является приготовление пищи себе и домашним животным.



Теги: Донбасс, Иерусалим, праздник, церковь, католики, Вербное воскресенье, пост
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх