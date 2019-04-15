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Циклон скоро уйдёт: синоптики рассказали, когда начнется потепление

15.04.2019 16:16
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Циклон скоро уйдёт: синоптики рассказали, когда начнется потепление

В ближайшие три дня в Украине ожидается прохладная погода. Как информирует replyua.netсо ссылкой на прогноз Гидрометцентра, в понедельник и вторник, 15 и 16 апреля, в Украине пройдут дожди, а 17 апреля циклон уйдет из страны, однако погода будет облачной. В западных областях всё ещё возможны дожди, в ночные часы не исключён мокрый снег. 

При этом температура воздуха на западе будет всего от 4 до 9 градусов тепла, в остальных регионах будет немного теплее. 18 и 19 апреля дожди не прогнозируются. В ночь на 18 апреля возможен небольшой дождь в южных областях. Практически во всех регионах, за исключением юга, в ночные часы ожидаются заморозки, но днем синоптики прогнозируют потепление.

В западных и южных областях воздух будет прогреваться до 11-13 градусов тепла, в остальных областях синоптики прогнозируют от 9 до 12 градусов. Напомним, что ранее известный народный синоптик дал прогноз на май, пообещав, что последний месяц весны будет очень жарким и сухим.

 

Источник: https://replyua.net 



Теги: Донбасс, погода, потепление, прогноз погоды
 
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