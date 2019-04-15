Доний: Порошенко никуда не денется с украинской политики, о нем мы еще услышим

15.04.2019 20:21

Украинцам уже нужно готовиться к тому, что у нас будет новый президент, потому что электоральных возможностей, чтобы победить у Петра Порошенко нет, но это не значит, что на этом завершится эпоха Петра Порошенко и он, как политик уйдет в историю. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов рассказал политический и общественный деятель Александр Доний.



Он отмечает, что при всех минусах Петра Алексеевича, те капиталы, которые он скопил, а речь идет о миллиардах долларов, могут позволить ему иметь огромнейшее влияние в украинской политике. Очевидно, что это давление будет достаточно деструктивное.



По словам Дония, кто бы что ни говорил о Петре Порошенко, он не слабак, он умеет биться. У Порошенко уже были перепады в политической карьере. То он был приближенным Кучме, то он переходил к оппозиции при Ющенко. Были амбиции у Порошенко возглавить парламент. Не удержался он в обойме Кабмина Азарова. За несколько месяцев до Евромайдана вершиной амбиций Порошенко была должность мэра Киева, но потом оказалось, что перед ним открылись новые возможности. Именно поэтому не стоит ожидать, что Порошенко уйдет с украинской политики. Читайте также – Зеленский – безусловно, никакой не агент России, его угроза в другом.

Источник: https://replyua.net