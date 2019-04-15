Епифаний обратился к украинцам перед вторым туром выборов: «хочет захватить страну»

15.04.2019 17:00

Глава Православной церкви, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал украинцев к ответственности

На литургии в Тернополе Глава Православной церкви страны обратился к гражданам собраться с силами и противостоять врагу:

«Сейчас мы переживаем сложные, непростые времена становления нашего украинского государства. На востоке страны идет война. Агрессор пытается поработить физически и разделить внутри государства. И мы должны понять: если мы будем разделены, тогда северный сосед будет иметь возможность захватить нашу страну».

Глава ПЦУ сказал. что для Украины наступил решающий момент, когда каждый из нас делает свой выбор на президентских выборах — от выбора — будет зависеть судьба страны:

«Это — решающий момент для Украины и каждого из нас. Мы с вами выбираем наше будущее. Будущее на последующие годы. Это то будущее, которое мы с вами определили на Майдане, во время Революции достоинства. Тогда Небесная сотня положила свои жизни именно за то европейский вектор развития украинского государства, за что погибли тысячи наших героев на востоке Украины «, — уточнил митрополит.

Епифаний добавил, что украинцы должны быть мудрыми и чувствовать ту ответственность, которая лежит на каждом.

Источник: https://politeka.net