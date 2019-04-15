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Команда Зеленского впервые откровенно рассказала о планах на Крым
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что думает об аннексии полуострова Крым
Об этом говорится на официальном сайте политика.
«Крым, безусловно, является оккупированной территорией Украины. Как известно и признано во всем цивилизованном мире, эта оккупация происходила в абсолютно противозаконный и насильственный способ. Так называемый «референдум» не может считаться актом, который свидетельствует о свободном волеизъявлении жителей АРК, ведь он проходил под дулами российских автоматов и без участия значительного числа граждан крымскотатарского, украинского, даже русского и другого этнического происхождения», — говорится в сообщении.
Более того, утверждают у Зеленского, Крым «не может быть предметом переговоров и договоренностей».
«Учитывая эти факторы, Крым был, остается и будет частью Украины, должна вернуться в ее состав с компенсацией со стороны России за нанесенный оккупацией ущерб, с учетом возмещения пострадавшим и семьям погибших от российских репрессий. Мы не готовы отдавать, дарить, сдавать в аренду или в использование суверенные территории Украины и ее граждан – это не может быть предметом переговоров и договоренностей! Позиция является непоколебимой и бескомпромиссной», — подчеркивается в сообщении.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Крым, Владимир Зеленский, выборы президента, аннексия
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