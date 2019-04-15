- Лукашенко озвучил условие завершения войны на Донбассе07:30
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)22:17
- Скандал вокруг «Каскада»: Кернес нарушил молчание21:30
- Платить за коммуналку придется по новым правилам: подробности21:15
- Пушилин резко изменился: главаря "ДНР" никто не узнал (ФОТО)21:02
- В украинском поезде почернели пассажиры (ВИДЕО)20:48
- Доний: Порошенко никуда не денется с украинской политики, о нем мы еще услышим20:21
- Налог на автомобиль: кому из украинцев придется раскошелиться?20:04
- У Зеленского ответили на предложение Порошенко о дебатах 15 апреля19:48
- «Месяц никаких лекарств»: Манекин заявил о серьезных проблемах в больницах Донецка19:30
«Крым – это лишь начало!»: Цимбалюк рассказал об опасности нового Майдана в Украине
Украинский журналист Роман Цимбалюк в своем стриме на YouTube заявил, что вне зависимости от того, кто станет следующим президентом нашей страны, развала государства не произойдет, но к этому может подтолкнуть дестабилизация ситуации, передает replyua.net.
Именно поэтому Цимбалюк считает, что украинцы, думая о своем будущем, должны просчитать свое будущее вперед на несколько шагов.
«Самое главное, что нужно сохранить, — это стабильность власти. Мы уже не можем себе позволить Майдан. Дело в том, что когда Майдан, нет централизованного управления силовыми органами. Если страна начинает бороться внутри со своими внутренними демонами, этим, само собой, воспользуется наш сосед, который почему-то любит называть себя братом», — отметил он. Также журналист призвал своих соотечественников помнить, сколько грязи каждый день льется с экранов российского телевидения в адрес Украины.
«Вслушайтесь, о чем они говорят в российском ТВ: «Крым — это только начало, нам нужно больше и больше». Они ведь не шутят. И сразу как у них будет возможность, они пойдут дальше. В связи с этим важно, чтобы эта булава передавалась, а не захватывалась вследствие революции», — резюмировал Цимбалюк.
Теги: политика, Украина, Донбасс, Крым, опасность, Майдан
- 2010-й год. Нас ждут выборы, Олимпиада, юбилей Победы и еще много интересного!
- Украина может вернуть Крым без единого выстрела – губернатор Херсонщины
- Освобождение Крыма возможно уже в 2019 году: эксперт рассказал о том, какие политические изменения ждут украинцев
- Выборы президента. Янукович требует отставки Тимошенко, а БЮТ - пересчета голосов
- Как полуостров Крым сдаётся без боя (ВИДЕО)
- Янукович встретится с Путиным в июле
- Пушилин резко изменился: главаря "ДНР" никто не узнал (ФОТО)21:02
- «Месяц никаких лекарств»: Манекин заявил о серьезных проблемах в больницах Донецка19:30
- В Мариуполе анонсировали запуск первого в Украине автобусного лоукоста19:00
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе17:15
- В Макеевке и Авдеевке мощные обстрелы и прилеты тяжелого16:30
- Украина внезапно "прорвалась" в Донецк14:20
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- Лукашенко озвучил условие завершения войны на Донбассе07:30
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)22:17
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Польша разместит у себя 6 тысяч солдат США21:48
- Скандал вокруг «Каскада»: Кернес нарушил молчание21:30
- Платить за коммуналку придется по новым правилам: подробности21:15
- Пушилин резко изменился: главаря "ДНР" никто не узнал (ФОТО)21:02
- В украинском поезде почернели пассажиры (ВИДЕО)20:48
- Доний: Порошенко никуда не денется с украинской политики, о нем мы еще услышим20:21
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Медики развенчали семь популярных мифов о яйцах18:00
- Просто счастливчики: кому из знаков зодиака повезет летом-201916:45
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- Медики объяснили, почему не стоит спать под музыку07:20
- «Синдром белого халата»: стоит ли безоговорочно доверять врачам?22:34
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Погода в мае шокирует украинцев
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности
- "ВСУ скоро будут в Луганске, а "братья"-россияне нас сливают по полной", - террористы напуганы и готовы бежать
- Украинцев массово лишили выплат по больничным: цифра зашкаливает