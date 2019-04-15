«Крым – это лишь начало!»: Цимбалюк рассказал об опасности нового Майдана в Украине

15.04.2019 15:32

Украинский журналист Роман Цимбалюк в своем стриме на YouTube заявил, что вне зависимости от того, кто станет следующим президентом нашей страны, развала государства не произойдет, но к этому может подтолкнуть дестабилизация ситуации, передает replyua.net.

Именно поэтому Цимбалюк считает, что украинцы, думая о своем будущем, должны просчитать свое будущее вперед на несколько шагов.



«Самое главное, что нужно сохранить, — это стабильность власти. Мы уже не можем себе позволить Майдан. Дело в том, что когда Майдан, нет централизованного управления силовыми органами. Если страна начинает бороться внутри со своими внутренними демонами, этим, само собой, воспользуется наш сосед, который почему-то любит называть себя братом», — отметил он. Также журналист призвал своих соотечественников помнить, сколько грязи каждый день льется с экранов российского телевидения в адрес Украины.



«Вслушайтесь, о чем они говорят в российском ТВ: «Крым — это только начало, нам нужно больше и больше». Они ведь не шутят. И сразу как у них будет возможность, они пойдут дальше. В связи с этим важно, чтобы эта булава передавалась, а не захватывалась вследствие революции», — резюмировал Цимбалюк.



