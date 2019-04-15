Кто станет Президентом: опубликованы свежие рейтинги

15.04.2019 14:00

Рейтинги кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского превышают рейтинги действующего президента Петра Порошенко почти в три раза. Соответственно Зеленский при любых раскладах становится новым Президентом Украины.

Об этом стало известно из информации, которую обнародовала социологическая группа «Рейтинг».

Так, данные социологического опроса гласят, что за Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 71,4% украинцев, а за Петра Порошенко всего 28,6 % избирателей.

Любомир Мысов, заместитель директора «Рейтинга» рассказал, каким будет исход выборов. Он говорит, что если минусовать тех избирателей, которые не определись или по какой-то причине не будут голосовать, то в результате Владимир Зеленский набирает большинство голосов.

Стоит отметить, что украинцев которые не определились с выбором среди опрошенных было 18%. А тех, кто и вовсе не будет идти голосовать 10%.

Источник: https://from-ua.com