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Манжосов заменит Зеленского в "Квартале 95": СМИ узнали подробности громкого решения
Угодивший в грандиозный скандал соучредитель студии "Квартал 95" Денис Манжосов может вернуться в проект и занять место Владимира Зеленского, который в скором времени, возможно, станет президентом Украины.
Ранее именно он являлся главным героем проекта.
Об этом сообщает издание "Форум" со ссылкой на собственные источники в команде "Квартала". Как пишут журналисты, Манжосов ранее хотел вернуться на сцену, однако коллектив выступил против такого решения. Манжосов покинул "Квартал" в 2013 году и расставание не получилось мягким.
При этом, согласно опубликованной информации, именно он должен заменить Зеленского, что станет формой расплаты за молчание накануне второго тура выборов. Журналисты напоминают, что Манжосов должен был дать пресс-конференцию, однако в последний момент передумал и покинул пресс-центр.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Квартал 95
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