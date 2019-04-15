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Налог на автомобиль: кому из украинцев придется раскошелиться?
В Украине переписали транспортный налог — стало известно, кому придется выложить крупную сумму
Как известно, Министерство экономического развития Украины опубликовало свежий список люксовых авто и их владельцы в 2019 году должны уплатить в госказну 25 тыс. грн. налога.
Так, в нынешнем году чиновники включили в перечень 299 марок и моделей.
Данный закон обязывает автовладельцев заплатить налог с автомобилей, стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат. В нынешнем году это эквивалентно 1,565 млн. грн., в прошлом же году – этот порог был установлен на отметке 1,396 млн. грн.
В результате обновлений — уплата транспортного налога более не актуальна для владельцев таких популярных в Украине марок, как BMW X4 и X3, а также Audi Q5. Также из списка исключили Ford Edge и другие авто. Из списка также исчезли все без исключения модели Tesla. Но известно, что новая Model S 2017 года выпуска продается в Украине по цене свыше 3 млн. грн. – а это вдвое дороже установленного законом порога.
«Новичком роскошного списка» стал электромобиль Jaguar i-Pace, их в прошлом году украинцы приобрели 13 единиц.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, налог, автомобиль
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