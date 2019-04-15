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Незаменимые продукты существенно подорожали в Украине: все подробности в цифрах
Государственная служба статистики сообщает о новых изменениях в ценах на продукты в Украине за месяц, с февраля по март 2019 года, передает Политека.
По информации Госстата, в Украине хлеб подорожал в среднем на 19 копеек за единицу. Белый хлеб из муки высшего сорта в среднем по стране стоит 22,63 грн, первого сорта – 18,22 грн, ржаной или пшенично-ржаной – 19,02 грн.
В то же время подешевела вареная колбаса первого сорта – на 2 копейки до 94,13 грн за килограм и сало – на 32 копейки до 76,57 грн.
Мороженая рыба подорожала на 1,09 грн до 76,67 грн за кг, сливочное масло на 21 коп. – до 40,29 за 200 граммов.
Ячневая крупа подорожала на 24 коп. до 12,63 грн за кг, гречневая – на 2 коп. до 16,78 грн, пшеничная мука – на 14 коп. до 11,64 грн.
Подорожал картофель – на 7 копеек до 10,16 грн за кг, белокачанная капуста – на 4,01 коп. до 17,26 грн, яблоки – на 5 коп. до 9,48 грн.
Данные не учитывают временно оккупированные территории.
Напомним, продукты для пасхальной корзины обойдутся на сумму в 532 гривны.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, цена, подорожание, продукты
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