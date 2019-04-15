Парламентские баталии за языковой закон

15.04.2019 13:10

В октябре 2018 года парламент принял в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С тех пор идет подготовка документа ко второму чтению. Документ вызвал ожесточенные дискуссии и внутри Верховной Рады, и за ее пределами. Что предусматривает новый закон, кто «за», а кто «против», разобрались наши эксперты.





Единственный государственный язык

Языковеды и активисты называют законопроект компромиссным. Основополагающим его тезисом является обеспечение украинскому языку статуса единственного государственного языка. Он обеспечивает разностороннюю поддержку развития и распространения украинского языка в обществе. И в общем – призван усилить позиции государственного языка.

Как отмечается в тексте документа, его нормы не касаются личного общения, а также осуществления религиозных обрядов. Согласно закону, украинский является обязательным для использования во всех органах власти и публичных сферах жизни.

В частности, Президент, министры, народные депутаты и все остальные чиновники и государственные служащие разных уровней должны владеть и общаться на украинском языке.

«Рабочим языком деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности, в том числе языке заседаний, мероприятий, встреч и языком рабочего общения, является государственный язык», – говорится в законе.

Работать и отдыхать на украинском

Украинский определяется языком трудовых отношений, а также образования и науки в Украине. При этом граждане, принадлежащие к национальным меньшинствам или коренным народам, могут учиться в садиках и школах также на своем родном языке в отдельных классах.

Согласно законопроекту, любые публичные мероприятия (митинги, конференции, выставки, семинары и т.д.), культурные и спортивные события должны проводиться на украинском языке. Соответственно, афиши и билеты на них также должны публиковаться на государственном языке. Если мероприятие проходит на иностранном языке, то организаторы должны обеспечить перевод на украинский. Исключением являются события для иностранцев или лиц без гражданства, или мероприятия по изучению иностранного языка.

Закон также стимулирует развитие украиноязычного контента в сфере кино, телевидения, радио и прессы. Он закрепляет за кинотеатрами требование демонстрировать фильмы на государственном языке (через дубляж или субтитры). То же самое касается телеканалов и радио. Они должны вещать на украинском не менее 90% эфирного времени. В то же время местные телерадиокомпании могут выпускать в эфир до 20% иноязычного продукта. А крымскотатарские каналы должны транслировать не менее 30% контента на государственном языке в неделю. Так же украиноязычными должны быть печатные СМИ.

Важно отметить, что закон вводит государственный язык в сферу обслуживания потребителей. Это касается как медицины, транспорта, так и магазинов, кафе и даже интернет-сети. Информация о товарах и услугах должна предоставляться на украинском. Хотя закон позволяет по просьбе клиента обслуживать его на другом языке.

Экзамен по украинскому языку

Согласно проекту закона, владение государственным языком является обязанностью гражданина. Каждый, кто хочет получить украинское гражданство, должен сдать экзамен на знание языка. Разработкой экзамена будет заниматься Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Она также будет выдавать сертификаты об уровне владения государственным языком должностным лицам.

Комиссию из 9 человек назначает Кабинет министров сроком на 6 лет.

Унижение украинского языка вне закона

Попытки ввести многоязычие на официальном уровне приравниваются к свержению конституционного строя. Документ предусматривает также юридическую ответственность за «публичное унижение или пренебрежение украинского языка» и намеренное искажение государственного языка в официальных текстах.

Следить за этим будет Уполномоченный по защите государственного языка. Он, в частности, будет рассматривать жалобы на несоблюдение требований законодательства о государственном языке и составлять протоколы. Например, закон предусматривает штрафы за несоблюдение норм закона для владельцев заведений сферы обслуживания.

Пророссийские силы против

Активисты и языковеды призывают депутатов не медлить с принятием закона о языке. В Верховной Раде планировали проголосовать за законопроект до президентских выборов, однако рассмотрение поправок затянулось. Основные оппоненты – Оппозиционный блок. К законопроекту было подано более 2000 поправок.

Противники принятия языкового закона называют его «неконституционным» и враждебным русскому языку. Сторонники, напротив, подчеркивают острую необходимость законодательной защиты украинского языка и, как следствие, национальной идентичности и целостности государства. Как отмечает экс-глава консультативного комитета Рамочной конвенции Совета Европы по защите прав нацменьшинств Франческо Палермо, потребность в специальном законе возникает только в тех странах, где функционирование государственного языка является проблемным, например, как в Украине.

Эксперты надеются, что языковой закон будет принят и заработает независимо от результатов президентских выборов.

Центр громадського моніторингу та контролю