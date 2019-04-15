- Лукашенко озвучил условие завершения войны на Донбассе07:30
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)22:17
- Скандал вокруг «Каскада»: Кернес нарушил молчание21:30
- Платить за коммуналку придется по новым правилам: подробности21:15
- Пушилин резко изменился: главаря "ДНР" никто не узнал (ФОТО)21:02
- В украинском поезде почернели пассажиры (ВИДЕО)20:48
- Доний: Порошенко никуда не денется с украинской политики, о нем мы еще услышим20:21
- Налог на автомобиль: кому из украинцев придется раскошелиться?20:04
- У Зеленского ответили на предложение Порошенко о дебатах 15 апреля19:48
- «Месяц никаких лекарств»: Манекин заявил о серьезных проблемах в больницах Донецка19:30
Платить за коммуналку придется по новым правилам: подробности
Украинцы с 1 мая будут платить за коммунальные услуги по новым правилам. Так, уже принятый закон обязывает каждого должника платить пеню.
Новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", который вступает в силу в Украине с 1 мая, предусматривает закрепление за многоквартирными домами управляющих, которые станут посредниками между жильцами и поставщиками услуг ЖКХ, передают Подробности.
"Начиная с 1 мая 2019 года в нашем государстве появится возможность для жильцов выбирать себе управляющих. Хочу обратить внимание, что их еще критически не хватает, но такая возможность появится. Появится и реестр управляющих – он должен быть на сайте Минрегиона, где люди будут искать контакты этих новых специалистов – управдомов", – говорит эксперт.
По словам эксперта, управляющий будет посредником между совладельцами многоквартирного дома и всеми операторами по предоставлению тех или иных жилищно-коммунальных услуг.
"Это услуги по отоплению, водоснабжению, электро- и газообеспечению, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, содержанию домов и придомовых территорий", – перечислил он.
Эксперт объяснил, что кандидатура на должность управдома будет утверждаться на общих сборах совладельцев дома.
Также, с мая придется платить за каждый использованный кубометр воды и Гкал тепла. Те, кто задерживает платежи, будут платить штраф. Потребители коммунальных услуг должны пускать проверяющих в свое жилье. Также за долги услуги будут отключать.
Например, если жильцы не оплатили квитанции, с 21 числа месяца им начнет начисляться долг. Исполнитель обязан отправить семье, которая не платит, письмо. В лучшем случае нарушителю грозят судебные тяжбы, в худшем – отключение от услуг.
Если человек, который не оплатил услуги, не впускает проверяющего, это будет повод для отключения.
Все, что тратится в доме, будет оплачиваться жильцами. Платить придется за домовой счетчик. Если кубометры будут каким-то образом украдены, то за них заплатит весь дом. Более того, за долги будут насчитывать пеню.
Стоит отметить, что при ненадлежащем качестве услуг за них можно не платить или платить меньше.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, долг, коммунальные услуги
- Донецким производителям "Кольчуг" обещают погасить долги по зарплате
- В Донецке налоговая милиция вернула в бюджет более 108 миллионов
- Водоканал планирует устроить Донбассу засуху
- В Донецке судебные исполнители за коммунальные долги забрали у пенсионерки старый телевизор
- На вопросы отвечает юрист. Часть 184
- Дончанам должны почти 50 миллионов гривен зарплаты
- Пушилин резко изменился: главаря "ДНР" никто не узнал (ФОТО)21:02
- «Месяц никаких лекарств»: Манекин заявил о серьезных проблемах в больницах Донецка19:30
- В Мариуполе анонсировали запуск первого в Украине автобусного лоукоста19:00
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе17:15
- В Макеевке и Авдеевке мощные обстрелы и прилеты тяжелого16:30
- Украина внезапно "прорвалась" в Донецк14:20
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- Гороскоп на 16 апреля: Весов будут терзать чувства, а Скорпионов найдут старые знакомые07:51
- Лукашенко озвучил условие завершения войны на Донбассе07:30
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)22:17
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Польша разместит у себя 6 тысяч солдат США21:48
- Скандал вокруг «Каскада»: Кернес нарушил молчание21:30
- Платить за коммуналку придется по новым правилам: подробности21:15
- Пушилин резко изменился: главаря "ДНР" никто не узнал (ФОТО)21:02
- В украинском поезде почернели пассажиры (ВИДЕО)20:48
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Медики развенчали семь популярных мифов о яйцах18:00
- Просто счастливчики: кому из знаков зодиака повезет летом-201916:45
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- Медики объяснили, почему не стоит спать под музыку07:20
- «Синдром белого халата»: стоит ли безоговорочно доверять врачам?22:34
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Погода в мае шокирует украинцев
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности
- "ВСУ скоро будут в Луганске, а "братья"-россияне нас сливают по полной", - террористы напуганы и готовы бежать
- Украинцев массово лишили выплат по больничным: цифра зашкаливает