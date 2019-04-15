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Погода в мае шокирует украинцев
15.04.2019 15:15
В мае месяце украинцев ожидает невероятно теплая погода. Как сообщают синоптики, резкого взлета температуры в мае в Украине следует ожидать после 9 числа, тогда столбики термометров поднимутся до 28-30 градусов, сообщают Подробности.
По словам синоптика, начало мая будет умеренным.
"Май будет с высокими температурами и практически без дождей. Дожди просчитываются на 2, 8-9 мая, а потом аж на конец месяца", - рассказал синоптик.
По его словам, в середине месяца во Львовской и Волынской областях начнутся обильные дожди, которые придут с запада. В то же время на востоке и юге Украины будет сухо.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, май
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