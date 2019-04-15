- Лукашенко озвучил условие завершения войны на Донбассе07:30
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)22:17
- Скандал вокруг «Каскада»: Кернес нарушил молчание21:30
- Платить за коммуналку придется по новым правилам: подробности21:15
- Пушилин резко изменился: главаря "ДНР" никто не узнал (ФОТО)21:02
- В украинском поезде почернели пассажиры (ВИДЕО)20:48
- Доний: Порошенко никуда не денется с украинской политики, о нем мы еще услышим20:21
- Налог на автомобиль: кому из украинцев придется раскошелиться?20:04
- У Зеленского ответили на предложение Порошенко о дебатах 15 апреля19:48
- «Месяц никаких лекарств»: Манекин заявил о серьезных проблемах в больницах Донецка19:30
«Президент, что стал шоуменом – это обидно!» Зеленский записал обращение к Порошенко
Лидер «95 квартала», шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленскийзаписал очередное видеообращение к действующему главе государства Петру Порошенко, передает replyua.net.
Ролик появился на личной странице кандидата в «Инстаграм». Актер обратился к украинскому лидеру с призывом посадить убийц Екатерины Гандзюк, освободить пленных украинских моряков, а не бегать по каналам в поисках возможности провести дебаты с ним.
«Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьезный пост в нашей стране. Господин Порошенко, я очень хочу, что бы вы от «Я услышал» перешли к «Я сделаю». А именно: посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили свинарчуков и вспомнили о том, о чем вы забили, о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой, и ждут пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского », - упрекнул Владимир Зеленский действующего главу Украины. «Сдадите всем анализы и покричите на стадионе. Пожалуйста, сделайте это. Это ваши дела. Потому что шоумен может стать президентом, а президент, что стал шоуменом- это обидно! », - закончил свое обращение Зеленский.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Порошенко
- Еще один кварталовец собрался идти в большую политику
- Зеленский собрал многотысячную армию: «Такого не было даже на Майдане»
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Бондаренко: «Уровень недовольства Порошенко таков, что ему сложно выиграть выборы у любого кандидата»
- Зеленский объяснил, кому готов уступить место кандидата в президенты
- Команда Зеленского устроит день открытых дверей: стали известны подробности
- Пушилин резко изменился: главаря "ДНР" никто не узнал (ФОТО)21:02
- «Месяц никаких лекарств»: Манекин заявил о серьезных проблемах в больницах Донецка19:30
- В Мариуполе анонсировали запуск первого в Украине автобусного лоукоста19:00
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе17:15
- В Макеевке и Авдеевке мощные обстрелы и прилеты тяжелого16:30
- Украина внезапно "прорвалась" в Донецк14:20
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- Гороскоп на 16 апреля: Весов будут терзать чувства, а Скорпионов найдут старые знакомые07:51
- Лукашенко озвучил условие завершения войны на Донбассе07:30
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)22:17
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Польша разместит у себя 6 тысяч солдат США21:48
- Скандал вокруг «Каскада»: Кернес нарушил молчание21:30
- Платить за коммуналку придется по новым правилам: подробности21:15
- Пушилин резко изменился: главаря "ДНР" никто не узнал (ФОТО)21:02
- В украинском поезде почернели пассажиры (ВИДЕО)20:48
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Медики развенчали семь популярных мифов о яйцах18:00
- Просто счастливчики: кому из знаков зодиака повезет летом-201916:45
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- Медики объяснили, почему не стоит спать под музыку07:20
- «Синдром белого халата»: стоит ли безоговорочно доверять врачам?22:34
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Погода в мае шокирует украинцев
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности
- "ВСУ скоро будут в Луганске, а "братья"-россияне нас сливают по полной", - террористы напуганы и готовы бежать
- Украинцев массово лишили выплат по больничным: цифра зашкаливает