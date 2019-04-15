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Скандал вокруг «Каскада»: Кернес нарушил молчание
Мэр Харькова Геннадий Кернес отреагировал на скандал вокруг фонтана «Каскад» в саду имени Шевченко
Как стало известно ранее, фонтана «Каскад» после реконструкции в саду не будет. Ступеньки, по которым текла вода, облицуют гранитом и сделают пешеходными Отметим, что изначально фонтан планировали оставить, но потом заказчик внес изменения в проект и убрал его оттуда.
Это не на шутку возмутило харьковчан, ведь с ними план реконструкции никто не согласовывал, а исчезновение одной из достопримечательностей города многие восприняли, как личное оскорбление.
И вот 15 апреля Кернес на своей странице в соцсети Facebook наконец рассказал горожанам, почему «Каскад» убрали. По его словам, сейчас сад имени Шевченко переживает самый масштабный за всю жизнь ремонт.
«Больше чем за 200 лет было всякое — там хоронили фашистов, рыли метро, строили капитальные здания, как зал «Украина» и лепили грязные «ганделики». Каждый, кто ремонтировал старый, исторический дом, знает, что в процессе выходят наружу проблемы, законсервированные годами. И тогда определяются приоритеты — как сохранить целостность, назначение и ценность, но обеспечить безопасность и современную, не музейную жизнь на этом объекте», – написал он.
Градоначальник уверяет: последние 20 лет «Каскад» держался на честном слове. Постоянные вибрации метро и изменения в грунте не давали воплотить ни одного постоянного решения. Плюс подтопление начало угрожать реликтовым деревьям, именно в этой части сада растут ценные экземпляры еще каразинских времен.
«Работая над комплексной реконструкцией сада Шевченко, мы приняли решение — сохранить видовую площадку и верхний фонтан, обустроить пешеходный склон, сделать красивую лестницу и большой водоем внизу. При этом через весь сад протянется новое, каскадное озеро, с фонтанами, рециркуляцией, мощнейшей пятиступенчатой очисткой! Там, как раньше, но уже без риска для жизни, можно будет спуститься к воде и провести время», – отметил Кернес.
Также он попросил не разгонять панику и домыслы.
«Никто не рушил памятник, услышьте. Это решение в компетенции городской власти, и мы пошли на него, потому что так требует время и здравый смысл. В Парке Горького мы смогли сохранить традиции в ретро зоне и устроить настоящий Диснейленд в развлекательной, вырыли новое озеро среди столетних деревьев. Сад Шевченко историческое место и, в этой концепции, мы идем по пути сохранения ландшафта, но и в духе времени. Верю, что получится. И благодарю всех неравнодушных», – подчеркнул он.
Источник: https://kharkov.politeka.net
Теги: Донбасс, Харьков, скандал, реконструкция
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