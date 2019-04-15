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СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
Возле дома Владимира Зеленского заметили людей с оружием и боеприпасами
Как стало известно, подозрительные люди были замечены в коттеджном городке под Киевом, неподалеку от дома кандидата в президенты Владимира Зеленского. Полиция провела спецоперацию по их задержанию.
Кадры с моментом задержания появились в сети. На них можно увидеть, что между правоохранителями и злоумышленниками произошла перестрелка. Кроме того, в какой-то момент прогремел взрыв.
При этом в полиции сообщили, что в результате операции никто не пострадал. Пока правоохранители не сообщают, сколько было задержанных и кто они.
Полицейские уверены, что задержанные планировали не одно преступление. При этом они пока не комментируют, готовилось ли покушение на Зеленского.
По факту задержания подозрительных лиц с оружием будет открыто сразу несколько уголовных производств. Следствие считает, что они могли готовиться к совершению особо тяжкого преступления или преступлений.
Напомним, ранее мы писали о том, что жесты кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского говорят о его эмоциональности и открытости
Об этом заявил психолог Валентин Ким, после анализа движений претендента на пост президента.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, покушение, кандидат, выборы президента, выстрелы
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