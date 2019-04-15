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«Сто лет назад Украина уже допустила такую ошибку»: эксперт рассказал, ждать ли наступления на Донбассе
Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко высказал мнение, что для силового освобождения Донбасса Украине необходима соответствующая военно-политическая ситуация как внутри страны, так и в мире.
"На данный момент соотношение сил Украины и Российской Федерации не в пользу нашего государства. Силы очень разные, причем отличаются они в разы. Не говоря уже о том, что Россия имеет ядерное оружие, мощное преимущество в ракетном оружии, летательных аппаратах и бронетехнике", - сказал он во время чата в Главреде.
По словам Романенко, сейчас Украина могла бы дойти наступлением до границы России, но Кремль не будет занимать выжидательную позицию и даст решительный отпор.
Эксперт отметил, что аналогичная ситуация сложилась с проектом Новороссия, с отказом Киева от ядерного потенциала и аннексией Крыма.
"Россияне предупреждали, что, если Украина будет пытаться противостоять этому, сопротивляться, то там будет применено все, в том числе и авиация, а в итоге будет большая кровавая баня. А союзники только уверяли, что решат этот вопрос дипломатическим путем, но потом. Уже прошло пять лет, но так ничего и не изменилось", - констатировал он.
Романенко подчеркивает, что страны запада оказывают Украине помощь, но с действиями России данная поддержка не сопоставима.
"Итак, четко понятно, что начинать войну против России, можно только тогда, когда сложится соответствующая благоприятная для Украины военно-политическая ситуация. В первую очередь - внутри России", - отметил он.
Эксперт добавил, что Украине нужно укреплять свой оборонный потенциал, пытаться решить проблемы дипломатическим путем, давить совместно с союзниками на Россию и быть готовой к сложному сценарию.
"Но, повторяю, необходимо, чтобы сложились соответствующие условия, потому что начинать такие действия как авантюру нельзя, так как есть риск вообще потерять независимость. Это - неправильный путь. Когда-то, сто лет назад, Украина уже допустила такую ошибку", - подытожил спикер.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, война, наступление
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