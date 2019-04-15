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Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось
В Украине стартовала медицинская реформа, ее внедрение на практике предполагает всего три общих этапа, заключение украинцами деклараций с семейным врачом, терапевтом или педиатром – первый из них
Как известно, с 1 апреля получить доступ к узкопрофильным специалистам и бесплатным медуслугам, украинцы должны были подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.
Известно также, что входит в гарантированный пакет услуг первичной медицинской помощи:
— общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
— общий анализ мочи;
— глюкоза крови;
— общий холестерин;
— быстрый тест на беременность;
— быстрый тест на тропонины (для экспресс-диагностики острого инфаркта миокарда);
— быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты;
— измерение артериального давления;
— электрокардиограмма
Многие их граждан Украины теперь задаются насущным вопросом о том, что делать, если нужны дополнительные услуги, консультации и анализы:
«Здесь есть важный нюанс, если необходимо будет провести дополнительные анализы и обследования по направлению врача частного заведения, то они, проводятся на договорной основе между учреждениями здравоохранения. То есть либо нужно будет заплатить за дополнительны консультации с узкими специалистами (вторичная медицинская помощь), либо получить направление в коммунальное медучреждение. Впрочем, подобная схема сейчас действует и в коммунальных поликлиниках», — говорит медик Инга Ткаченко.
Единственное исключение по части предоставления бесплатных услуг в частных клиниках пока заключается в следующем:
«Там не могут обеспечить бесплатные прививки, предусмотренные календарем вакцинации. Пока что государство не разработало процедуру передачи закупленных за бюджетные средства вакцин частникам», — добавил другой медицинский специалист Михаил Радуцкий.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, платный сервис, медицина, услуги
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