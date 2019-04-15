Украинские банки продолжают закрывать отделения

15.04.2019 14:58

В первом квартале текущего года в Украине закрыли 60 банковских отделений.

Всего, по данным НБУ, в Украине действуют 8 450 банковских отделений. Лидерами по числу закрытых отделений являются “Ощадбанк” (41), “Альфа-Банк” (12) и “Укрсоцбанк” (10).

По данным Нацбанка, на 1 апреля наибольшей региональной сетью в Украине обладают “Ощадбанк” (2589), ПриватБанк (2013) и Райффайзен Банк Аваль (502). В 2018 году украинские банки закрыли 980 отделений.

Источник: https://antikor.com.ua