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Архив - Украина

Украинские банки продолжают закрывать отделения

15.04.2019 14:58
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Украинские банки продолжают закрывать отделения

В первом квартале текущего года в Украине закрыли 60 банковских отделений.

Всего, по данным НБУ, в Украине действуют 8 450 банковских отделений. Лидерами по числу закрытых отделений являются “Ощадбанк” (41), “Альфа-Банк” (12) и “Укрсоцбанк” (10).

По данным Нацбанка, на 1 апреля наибольшей региональной сетью в Украине обладают “Ощадбанк” (2589), ПриватБанк (2013) и Райффайзен Банк Аваль (502). В 2018 году украинские банки закрыли 980 отделений.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, банк
 
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