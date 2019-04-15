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В украинском поезде почернели пассажиры (ВИДЕО)
15.04.2019 20:48
Пассажиры УЗ выложили в Интернет очередной видеоролик о шокирующих условиях, в которых железнодорожники перевозят людей. Кадры были сняты в вагоне поезда сообщением Киев-Шостка. Со слов очевидцев, все поверхности оказались покрыты слоем сажи.
«Поезд № 784 Вагон 31. Проводница говорит, что это поезд с АТО. Вагон в ужасном состоянии, отсутствует свет, грязные сиденья, дышать нечем!»
- сказано в подписи к ролику на Ютубе.
Напомним, ранее один из пассажиров поезда Мариуполь — Львов обнаружил в багажном отсеке под сидением кучу угля.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, пассажиры, поезд, Укрзализниця, уголь
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