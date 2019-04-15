В украинском поезде почернели пассажиры (ВИДЕО)

15.04.2019 20:48

Пассажиры УЗ выложили в Интернет очередной видеоролик о шокирующих условиях, в которых железнодорожники перевозят людей. Кадры были сняты в вагоне поезда сообщением Киев-Шостка. Со слов очевидцев, все поверхности оказались покрыты слоем сажи.





«Поезд № 784 Вагон 31. Проводница говорит, что это поезд с АТО. Вагон в ужасном состоянии, отсутствует свет, грязные сиденья, дышать нечем!»

- сказано в подписи к ролику на Ютубе.

Напомним, ранее один из пассажиров поезда Мариуполь — Львов обнаружил в багажном отсеке под сидением кучу угля.

Источник: http://kr24.com.ua