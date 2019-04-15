Владимир Тысячный объяснил, какие первые шаги может сделать Зеленский, став президентом Украины

15.04.2019 14:40

Владимир Тысячный в статье, опубликованной изданием Обозреватель, объяснил, какие первые шаги на должности главы государства может сделать Владимир Зеленский. По мнению журналиста, если фаворит президентской гонки одержит победу во втором туре, то став главой государства, ему придется заручиться поддержкой парламента и международных партнеров, сообщает replyua.net.



Владимир Тысячный отметил, что фаворитом второго тура сегодня является Владимир Зеленский. Поэтому именно он с высокой долей вероятности станет следующим президентом Украины. При этом многих интересует, какие будут первые шаги Зеленского на должности главы государства. Для того чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно помнить, что президентские полномочия ограничены Конституцией.



Соответственно, чтобы реализовать некоторые свои обещания, Зеленскому обязательно потребуется поддержка парламента. Конечно, президент может косвенно влиять на пенсионные выплаты, образование, или медицину, однако для прямых распоряжений повысить зарплаты у главы государства полномочий нет. Первые шаги Зеленского-президента могут быть направлены на решение проблем Крыма и Донбасса, реформирование Администрации президента, назначение руководителей Минобороны, МИД, ГПУ и СБУ, проведение «аудита Украины», реальная борьба с коррупцией. Не менее важно наладить сотрудничество и с западными партнерами Украины. Читайте также - Представители украинской элиты уже готовятся к поражению Петра Порошенко во втором туре.