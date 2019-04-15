- Пушилин резко изменился: главаря "ДНР" никто не узнал (ФОТО)21:02
- В украинском поезде почернели пассажиры (ВИДЕО)20:48
- Доний: Порошенко никуда не денется с украинской политики, о нем мы еще услышим20:21
- Налог на автомобиль: кому из украинцев придется раскошелиться?20:04
- У Зеленского ответили на предложение Порошенко о дебатах 15 апреля19:48
- «Месяц никаких лекарств»: Манекин заявил о серьезных проблемах в больницах Донецка19:30
- Команда Зеленского впервые откровенно рассказала о планах на Крым19:15
- Порошенко заявил о рисках отмены национализации ПриватБанка17:44
- В команде Зе сообщили об угрозе срыва выборов: в чем причина17:33
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе17:15
Зеленский сделал важное заявление: "Я получил секретную информацию". ВИДЕО
Журналисты Украинских новостей взяли интервью у кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Ему задали довольно острые вопросы. У Зеленского спросили, почему он предложил Порошенко сдать анализы, а сам не сделал этого НСК “Олимпийском”, а затем специалистам из VADA, пишет Знай.
Как говорит сам кандидат в президенты, на стадион он решил не ехать из-за того, что, по его информации, там готовилась провокация.
"Для меня все это не игра. У меня серьезное решение. На кону судьба моя, моих детей, моих родителей", - говорит Зеленский.
Также Зеленский рассказал, что обладает секретной информацией, которая когда-нибудь станет достоянием общественности:
"Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК Олимпийский кто-то готовил против меня провокацию. Получил такую информацию", - ответил на вопросы журналистов Владимир Зеленский.
В полицию он не захотел обращаться, поскольку уверен в правдивости информации.
Что касается американских экспертов, то Зеленский сказал, что пригласивший их Кличко начал играть в политику.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, интервью, выборы президента
- Зеленский и компания: Любим Донецк за киносеансы и возможность пострелять!
- «Что же будет с Украиной?»: Зеленский дал новое интервью по переговорам с Путиным
- «Все были на таких эмоциях»: Зеленский объяснил свои слова о готовности стать на колени перед Путиным
- "95 квартал" проводил президента и встретил Новый год
- «Мы все украинцы»: Зеленский поразил заявлением о «ЛДНР», «ждем и любим»
- В штабе Зеленского назвали имена его экспертов, представителей и советников
- Пушилин резко изменился: главаря "ДНР" никто не узнал (ФОТО)21:02
- «Месяц никаких лекарств»: Манекин заявил о серьезных проблемах в больницах Донецка19:30
- В Мариуполе анонсировали запуск первого в Украине автобусного лоукоста19:00
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе17:15
- В Макеевке и Авдеевке мощные обстрелы и прилеты тяжелого16:30
- Украина внезапно "прорвалась" в Донецк14:20
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- Пушилин резко изменился: главаря "ДНР" никто не узнал (ФОТО)21:02
- В украинском поезде почернели пассажиры (ВИДЕО)20:48
- Доний: Порошенко никуда не денется с украинской политики, о нем мы еще услышим20:21
- Налог на автомобиль: кому из украинцев придется раскошелиться?20:04
- У Зеленского ответили на предложение Порошенко о дебатах 15 апреля19:48
- «Месяц никаких лекарств»: Манекин заявил о серьезных проблемах в больницах Донецка19:30
- Команда Зеленского впервые откровенно рассказала о планах на Крым19:15
- В Мариуполе анонсировали запуск первого в Украине автобусного лоукоста19:00
- В сети появился запрещенный клип Аллы Пугачевой18:48
- Ученые создали прозрачную древесину со свойствами стекла18:30
- Медики развенчали семь популярных мифов о яйцах18:00
- Просто счастливчики: кому из знаков зодиака повезет летом-201916:45
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- Медики объяснили, почему не стоит спать под музыку07:20
- «Синдром белого халата»: стоит ли безоговорочно доверять врачам?22:34
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз21:11
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма20:39
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Погода в мае шокирует украинцев
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе