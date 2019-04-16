«Евробляхеры» анонсировали нечто страшное после майских праздников

16.04.2019 14:40

У владельцев нерастаможенных автомобилей на еврономерах осталось чуть больше месяца, чтобы решить вопрос с их легализацией, — с 24 мая ездить на таких машинах будет незаконно, а собственникам и водителям таких авто грозят крупные штрафы. Тем временем "евробляхеры" уже готовят на середину мая очередные массовые акции в Киеве, требуя продлить переходной период и пересмотреть формулу расчета стоимости растаможки. Как будут штрафовать нарушителей и есть ли законные способы избежать лишних затрат собственникам авто на еврономерах, разбирались "Вести".

Закрутили гайки

Начиная с 24 мая, согласно новому закону, полицейские будут выборочно останавливать такие машины и проверять законность владения и эксплуатации авто. Наказание — штраф 170 тыс. грн, а также изъятие автомобиля. "Обращаем внимание, что законодательством устанавливается наказание не только для тех лиц, которые ввезли автомобили на еврономерах на территорию Украины, но и для тех, кто ими управляет. К тому же с конца мая текущего года штрафные санкции, которые будут применяться, возрастут до 170 тыс. грн, а в отдельных случаях предусматривается возможность применения конфискации таких авто", — отметили в фискальной службе.

Размеры штрафов будут зависеть от количества дней превышения установленных сроков транзита или временного ввоза. Так, за один день просрочки вывоза транзитного авто с территории Украины будет взыскано 170 грн, за три дня — 850 грн. За месяц незаконного пользования автомобилем на еврономерах предусмотрен штраф в 170 тыс. грн или конфискация по решению суда. Кроме того, нарушителям грозит штраф от полиции — от 8,5 тыс. до 17 тыс. Также будет запрещено использование такого автомобиля для предпринимательской деятельности — например, для работы в службе такси. За нарушение этого правила грозит штраф в размере 34 тыс. грн. Кроме того, собственник "евробляхи" не сможет передать такую машину в пользование другим лицам или разобрать ее на запчасти.

"Евробляхеры" готовятся перекрыть Киев

Собственники "евроблях" уже готовят новые акции протеста, так как считают нормы закона не европейскими и грабительскими. Как рассказал "Вестям" глава ОО "Авто Евро Сила" Олег Ярушевич, на 15 мая члены организации и собственники "евроблях" планируют организовать в Киеве массовую акцию численностью от 50 тыс. до 100 тыс. человек.

"Мы будем перекрывать все въезды и выезды из Киева, ключевые магистрали, центральные улицы. То есть это будет очень глобальная акция", — сказал "Вестям" Ярушевич.

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По его словам, одним из требований митингующих будет пересмотр действующего законодательства в части растаможки автомобилей на иностранной регистрации. "Мы ведем переговоры с парламентскими фракциями, чтобы как минимум продлить срок переходного периода. Потому что многие не успели растаможиться, многих не устраивают условия и стоимость. Мы продолжаем бороться за доступную растаможку", — сказал "Вестям" Ярушевич.

По его словам, среди других требований — закрепление на законодательном уровне возврата НДС для автовладельцев, которые пригнали авто из-за рубежа, а также вычленение из формулы возраст автомобиля. "Мы приготовили несколько законопроектов, которые готовимся подать в Раду. Предлагаем для всех граждан, которые даже растаможили свои автомобили, ввести правило возврата НДС, точно так же, как для олигархов, задействованных в автомобильном бизнесе. Еще одно требование — это убрать из формулы расчета возвраст автомобиля. Тогда стоимость растаможки любого автомобиля будет составлять примерно 35–40% от стоимость транспортного средства. Такая практика применяется в ЕС и США", — сказал "Вестям" Ярушевич.

Правда, глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина скептически относится к таким перспективам: "Никаких льгот для владельцев "евроблях" уже не будет".

Куда девают "евробляхи"

По официальным данным ГФС, всего с 2015 года по 25 ноября 2018 года в нашу страну было завезено около 800 тыс. "евроблях", из которых порядка 250–300 тыс. остаются не растаможенными.

В то же время, по словам источника "Вестей", в той же ГФС таких автомобилей намного больше. "По внутренней базе ГФС, на территорию Украины с 2014 года по 25 ноября прошлого года было завезено 2,5 млн автомобилей. Из которых было растаможено всего 80 тыс. В официальных сводках ГФС преднамеренно спекулирует цифрами, чтобы создать собственникам "евроблях" картинку, что их осталось мало, и они проиграли", — сказал "Вестям" источник в ГФС.

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Тем временем многие собственники автомобилей на еврономерах, которые не нашли деньги на растаможку или не хотят это делать, уже пытаются всеми силами избавиться от своих авто. Крупнейшие сайты по продаже авто просто завалены дешевыми предложениями старых иномарок. Так, например, компактный Mercedes A140 (2000 г. в.) на еврономерах предлагают за $550, Ford Mondeo 3 (2002 г. в.) — за $600 и так далее. Но, судя по огромному числу предложений, покупать такие автомобили украинцы больше не хотят.

"Собственники "евроблях" оказались в достаточно сложном положении. Оставить себе "евробляху" — без дополнительных вложений не получится никак. А вот избавиться без затрат, в принципе, можно. Для этого есть несколько вариантов: заявить об угоне, сжечь или вывезти за пределы Украины. Правда, в случае поджога будет открыто дело, и если полицейским удастся доказать, что вы ее сами сожгли, то заплатить придется", — сказал "Вестям" автоюрист Владимир Караваев.

Впрочем, на форумах автовладельцы советуют еще один способ — сдать автомобиль на разборку. В качестве эксперимента "Вести" решили проверить этот способ и под видом собственника Volkswagen Passat B6 (2008 г. в.) с просроченной регистрацией (а таких 90%. — Ред.) попытались сдать его на разные разборки. Оказалось, что далеко не все фирмы готовы принимать автомобили без регистрации. "Чтобы сдать такой автомобиль, вам нужно иметь техпаспорт и гендоверенность от владельца-иностранца. Также все должно быть в порядке с документами: номера на кузове и двигатель без следов вмешательств, а сам автомобиль — с действующей регистрацией. Без наличия всего пакета документов автомобиль мы у вас не примем", — сказали "Вестям" на одной популярной столичной "разборке".

В то же время на другой "разборке", в Соломенском районе, нас сразу же предупредили, что будут проверять авто по базам. "Будьте готовы, что мы будем его пробивать по базам МВД и таможни. Если будет просроченная регистрация, что-то придумать можем, но больше чем $500 за него не дадим (рыночная стоимость нерастаможенного авто — порядка $3,5 тыс.). А если будут проблемы в базе МВД — не возьмем ни за какие деньги", — сказал "Вестям" сотрудник "разборки". Но в нескольких частных "разборках", которые находятся в гаражных кооперативах возле ТРЦ "Караван" на Оболони, согласились взять авто без документов и проверок — за $200.

Почем легализация

Льготный период растаможки автомобилей, когда действовала скидка в размере 50%, закончился 21 февраля. Теперь стоимость растаможки по новому закону значительно выше и опредеяется по формуле: базовая ставка (для бензиновых авто — на уровне €50, более 3000 куб. см — €100, для "дизелей" — €75, более 3500 куб. см — €150) , умноженная на коэффициент объема двигателя и возраст автомобиля. Таким образом, например, за автомобиль VW Passat 2000 г. в. с 1,9-литровым дизельным двигателем теперь придется платить 120 тыс. грн акцизов и сборов. Это при том, что сам автомобиль в странах ближнего зарубежья можно приобрести за $1700, или 47,6 тыс. грн. Растаможка Audi A6 2007 г. в. обойдется примерно в 200 тыс. грн, тогда как само авто стоит примерно 150 тыс. грн, а VW Golf 4 1998 г. в. удастся растаможить примерно за 70 тыс. грн при стоимости авто 39,2 тыс. грн.